獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助。消防人員到場後，發現父親早已身亡。兄弟天真守在父親身邊的身影，令人心碎，也讓人不捨這場突如其來的別離。

據了解，江男長期獨力撫養一對雙胞胎兒子，江男十年前妻子難產過世後，生活陷入低潮，健康每況愈下。江男家屬透露，江男因喪妻受創重度憂鬱，自此「像變了一個人」，體態日益消瘦，走路常顯得不穩。

案發當晚，兄弟倆目睹父親倒臥家中，2人以為爸爸像往常一樣虛弱睡著了，只能無助守在一旁。直到隔天清晨，懂事的哥哥請弟弟先留家中照看父親，自己去學校找老師求助。老師聽聞狀況驚覺不對，立刻通報消防人員趕往，才發現江男已經死亡多時，屍體出現屍斑。

檢警初步勘驗，江男骨瘦如柴，身高約160公分，只剩50多公斤，且頭部有撕裂傷，地面可見血跡，需進一步解剖確認是否顱內出血致命。據小兄弟陳述，爸爸2日曾在家中跌倒，隔天發現爸爸躺在地上不說話，這才趕快找老師幫忙，由於江男生前身體虛弱曾住院治療，免疫下降，恐因此加上外傷而不治。

江男家屬透露，哥哥生前常說自己身體不適，但因經濟困難未曾積極就醫。鄰居也指出，江男平日僅靠零工與補助維持生活，常見兩名孩子自行上下學，生活清苦。

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向老師求助，這才知道父親已過世。示意圖／ingimage
