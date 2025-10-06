快訊

高雄男控特斯拉搶位不成抹辣椒水 網打腫臉：沒看到人家要倒車入庫？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名男子昨晚PO網指控昨晚駕車在夢時代購物中心地下室停車遇到狂人，指特斯拉車主硬搶車位不成，在車門手把抹辣椒水，事後還開假帳號帶風向，但不少網友看到影片力挺特斯拉，狠酸原PO「車主打燈要倒車入庫，你卻插隊」。

轄區前鎮警分局指出，接獲民眾報案指轎車疑遭噴灑不明液體，因無人受傷及財物損失，暫不提出告訴。，

網路社群「Threads」昨有網友貼文指，難得的假日遇到狂人，硬搶車位不成，竟在車主離開後在車門把手抹上辣椒水，這位開特斯拉的車主事後還開假帳號帶風向，不知道百貨公司監視器全都錄得一清二楚嗎？

原PO指控特斯拉車主若在前面等待前車出來沒走，沒人會跟你搶，但你右轉看到車子要走又倒車想卡位，最後沒停到車位，竟然在他人車把手抹辣椒水，如果今天是你家人摸到導致眼睛受損，你會怎麼想？只是個停車位有需要威脅到他人的身心嗎？還是仗著你開特斯拉有錢有閒才敢做出這樣舉動？

原PO將行車記錄器錄下的影片隨文PO網，沒想到，網友卻一面倒挺特斯拉車主；有網友直指，「什麼叫做名正言順，真的笑死，片頭第一台特斯拉就已經在你們那麼前面，早就看到人家要出來，特斯拉車主只是要倒車入庫，你們就很會直講插進去，真的太優秀」。

有網友打臉原PO指「人家特斯拉是要讓空間給別人先出來，辣椒水沒抹你肛門就很不錯了」、「他比你先入場 車也沒開遠，用膝蓋想也知道他要停，你搶位就搶位還要凹，Po影片上來打自己臉的嗎？」、「這影片就是打你的臉的呀．．對方很明顯都在旁邊等了，還打倒車檔，你還插隊勒」、「這不叫等，那怎樣才叫等？」。

特斯拉車主也在事後將影片PO網，證明當時自己有打方向燈，正在排隊等車位，卻被一對夫妻強行插隊，並呼籲其他民眾以後看到對方要注意。

轄區前鎮警分局表示，前鎮街派出所昨晚7時30分接獲古姓女子報案稱，在前鎮區購物中心停車場內停放的轎車疑遭噴灑不明液體，現場無人員受傷及財物損失；因古女表示，暫不提出告訴，警方先依規定受理，並開立案件證明單。

高雄特斯拉車主事後將影片PO網，證明當時有打方向燈，正在排隊等車位，卻被一對夫妻強行插隊。圖／取自特斯拉車主toy88888888Threads畫面
特斯拉 車主 車位 辣椒水 影片 監視器

