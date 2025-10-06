桃園通緝犯遭盤查拔腿逃 跑不到50公尺就落網
桃園市一名59歲邱姓男子因酒駕涉嫌公共危險罪，被發布通緝，昨(5)日下午15時許，桃園警分局員警掌握其行蹤，隨後在龜山區萬壽路二段發現邱男違規左轉，立即上前攔查。邱男起初假意配合員警盤查，下秒竟拔腿逃跑，不過只跑了不到50公尺就被警方壓制，全案依法解送歸案。
大樹派出所說明，員警葉原旭昨日掌握邱男行蹤後，在龜山區見他於雙黃線違規左轉，立即上前盤查。邱男生見到員警立即心虛落跑，沒想到卻進入到無尾巷，只好停車假意配合員警盤查。
大樹派出所進一步提到，盤查過程中，邱男突然拔腿狂奔，邊跑還邊問員警「我怎麼了？」結果跑不到50公尺就被員警壓制，支援警力迅速趕到將壯碩的邱男逮捕上銬，全案依法解送歸案。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園通緝犯遭盤查拔腿逃 跑不到50公尺就落網
