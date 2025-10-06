台中七旬女攤商騎車行經勤美商圈 無號誌路口碰撞貨車身亡

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬陳劉姓婦人今天騎機車載貨行經西區中美街、公正路時，該處是無號誌路口，與黃姓女子駕駛的貨車碰撞，陳劉姓女子撞擊頭部受傷，救護車到場時，陳劉姓婦人已無生命跡象，送醫急救後仍不治，警方今將報請檢察官相驗，釐清死因，全案依過失致死罪方向偵辦。

經查，黃姓女子（36歲）在今天清晨6時許，開貨車沿中美街往向上北路方向行駛，當時陳劉姓婦人（77歲）騎機車載貨，沿公正路往華美街方向行駛，雙方在中美街、公正路口碰撞，該處為無號誌路口，依規定支道車需禮讓幹道車先行，陳劉姓婦人被撞擊頭部，救護車到場時，已無生命跡象，送醫不治。

警方酒測，黃女無酒精濃度，陳劉姓婦人死因，今將報請檢察官相驗釐清，全案將依過失致死罪方向偵辦。

第一警分局呼籲，用路人行經路口時應減速慢行，確認左右來車情形，再行通過，避免反應不及發生交通事故。警方將持續加強交通安全宣導，確保民眾安全。

台中市七旬陳劉姓婦人今天清晨騎機車載貨，行經中美街、公正路時，與貨車碰撞，傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
