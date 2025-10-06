台3線機車突失控衝對向與轎車對撞 騎士傷重送醫

苗栗縣台3線獅潭鄉路段，昨午發生一起機車疑似偏離車道衝到對向，當場與1輛轎車發生對撞事故，19歲涂姓機車騎士倒臥路面，全身擦挫傷及手部骨折，所幸意識清楚，經救護人員送往醫院急救；警方表示，雙方駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因仍調查釐清中。

大湖警分局獅潭與百壽派出所昨午4點左右獲報，在獅潭鄉台3線108公里路段有自小客車與普重機車交通事故，騎士受傷送醫治療，警方到場後立即協助管制疏導交通。

經初步調查，由周姓男子（45歲）駕駛自小客車由台3線行駛北上車道，一家人4大1小正要北返新竹住家，行經事故地點時，對向突然有1輛機車跨越雙黃線迎面衝過來，閃避不及當場發生對撞；小客車右車頭毀損，幸車上人員都未受傷。

肇事19歲涂姓機車男騎士，是卓蘭人，釣完魚要回家，機車上有釣具、雨衣及魚獲。當時行駛南下車道，因跨越雙黃線行駛至對向，迎面撞擊自小客車，造成機車多處受損，涂男全身擦挫傷及右手臂骨折，被送往醫院治療。