台3線機車突失控衝對向與轎車對撞 騎士傷重送醫

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣台3線獅潭鄉路段，昨午發生一起機車疑似偏離車道衝到對向，當場與1輛轎車發生對撞事故，19歲涂姓機車騎士倒臥路面，全身擦挫傷及手部骨折，所幸意識清楚，經救護人員送往醫院急救；警方表示，雙方駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因仍調查釐清中。

大湖警分局獅潭與百壽派出所昨午4點左右獲報，在獅潭鄉台3線108公里路段有自小客車與普重機車交通事故，騎士受傷送醫治療，警方到場後立即協助管制疏導交通。

經初步調查，由周姓男子（45歲）駕駛自小客車由台3線行駛北上車道，一家人4大1小正要北返新竹住家，行經事故地點時，對向突然有1輛機車跨越雙黃線迎面衝過來，閃避不及當場發生對撞；小客車右車頭毀損，幸車上人員都未受傷。

肇事19歲涂姓機車男騎士，是卓蘭人，釣完魚要回家，機車上有釣具、雨衣及魚獲。當時行駛南下車道，因跨越雙黃線行駛至對向，迎面撞擊自小客車，造成機車多處受損，涂男全身擦挫傷及右手臂骨折，被送往醫院治療。

警方表示，事故雙方駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，騎士跨越雙黃線違規部分若屬實將依「道路交通管理處罰條例」製單舉發，可處600以上、1800以下罰鍰，詳細事故原因尚待調查釐清；並提醒用路人，台3線山路多彎道，須注意路況、保持專注與安全距離，遵守交通安全規則，切勿違規，以確保自己與用路人生命財產安全。

19歲涂姓機車騎士全身擦挫傷及手部骨折，所幸意識清楚被送往醫院治療。圖／民眾提供
19歲涂姓機車騎士全身擦挫傷及手部骨折，所幸意識清楚被送往醫院治療。圖／民眾提供
周男（左前）開車與家人要北返新竹住家，行經事故地點時，對向機車跨越雙黃線迎面衝過來，閃避不及當場發生對撞。圖／民眾提供
周男（左前）開車與家人要北返新竹住家，行經事故地點時，對向機車跨越雙黃線迎面衝過來，閃避不及當場發生對撞。圖／民眾提供

交通事故 車道 骨折

相關新聞

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向...

高雄男控特斯拉搶位不成抹辣椒水 網打腫臉：沒看到人家要倒車入庫？

高雄一名男子昨晚PO網指控昨晚駕車在夢時代購物中心地下室停車遇到狂人，指特斯拉車主硬搶車位不成，在車門手把抹辣椒水，事後...

台中七旬女攤商騎車行經勤美商圈 無號誌路口碰撞貨車身亡

台中市七旬陳劉姓婦人今天騎機車載貨行經西區中美街、公正路時，該處是無號誌路口，與黃姓女子駕駛的貨車碰撞，陳劉姓女子撞擊頭...

火燒雲林智慧養殖場 2千多隻鵝命喪火場、3棟禽舍燒毀

近年畜禽舍火警頻傳，雲林縣四湖鄉一處知名返鄉青農經營的智慧養禽場，10月2日晚間發生火警，現場火勢猛烈，4棟禽舍中有3棟...

桃園永安漁港傳溺水 男在中秋連假踏浪…下海戲水失蹤

桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，消防人員獲報後通知海巡一同前往現場救援，但搜尋2小時未果，且因...

10歲雙胞胎以為爸睡覺不知父死亡 新竹市社會處回應了

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親江男一夜，原以為江男只是睡著，直到隔天仍叫不醒...

