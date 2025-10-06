火燒雲林智慧養殖場 2千多隻鵝命喪火場、3棟禽舍燒毀

近年畜禽舍火警頻傳，雲林縣四湖鄉一處知名返鄉青農經營的智慧養禽場，10月2日晚間發生火警，現場火勢猛烈，4棟禽舍中有3棟被燒毀，超過2千隻家禽不幸葬身火海，初估損失近千萬元。

縣府農業處長魏勝德指出，該場為地方創生計畫中首批導入「智慧養殖」概念的示範基地之一，設有光電與自動化生物監測、養殖供應等智慧化系統。

據了解，火警發生當時，場內太陽能光電系統突然斷線，光電業者接獲異常通報後通知場主查看，才驚覺火勢已起。

消防人員獲報趕抵後迅速撲滅火勢，所幸無人員傷亡，但2千多隻鵝命喪火場，三棟禽舍燒毀。初步研判，起火原因疑與飼料供應設備或電線短路有關，確切原因仍在調查中。

場主蔡姓青農年約40多歲，返鄉多年，以創新智慧農業聞名，場內多項設施均為智慧設備。

雲林縣農業處指出，近年全台多起畜牧場火警，常與電力設備過熱、接線不良或太陽能光電模組短路有關，呼籲業者應定期請專業技師檢測，並強化禽舍防火設施。

尤其多數禽舍場位於偏遠農區，易因老鼠啃咬電線導致走火，近年智慧養殖雖能節省人力，但相對也提高用電風險，安全維護更不能鬆懈。

雲林縣是全台畜牧大縣，共有3370場畜牧場，其中搭設太陽能光電板者達1095場，根據內政部建築研究所報告，屋頂型光電系統火災原因多為模組或電力控制設備起火，若維護不當恐釀重大損失。