火燒雲林智慧養殖場 2千多隻鵝命喪火場、3棟禽舍燒毀

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

近年畜禽舍火警頻傳，雲林縣四湖鄉一處知名返鄉青農經營的智慧養禽場，10月2日晚間發生火警，現場火勢猛烈，4棟禽舍中有3棟被燒毀，超過2千隻家禽不幸葬身火海，初估損失近千萬元。

縣府農業處長魏勝德指出，該場為地方創生計畫中首批導入「智慧養殖」概念的示範基地之一，設有光電與自動化生物監測、養殖供應等智慧化系統。

據了解，火警發生當時，場內太陽能光電系統突然斷線，光電業者接獲異常通報後通知場主查看，才驚覺火勢已起。

消防人員獲報趕抵後迅速撲滅火勢，所幸無人員傷亡，但2千多隻鵝命喪火場，三棟禽舍燒毀。初步研判，起火原因疑與飼料供應設備或電線短路有關，確切原因仍在調查中。

場主蔡姓青農年約40多歲，返鄉多年，以創新智慧農業聞名，場內多項設施均為智慧設備。

雲林縣農業處指出，近年全台多起畜牧場火警，常與電力設備過熱、接線不良或太陽能光電模組短路有關，呼籲業者應定期請專業技師檢測，並強化禽舍防火設施。

尤其多數禽舍場位於偏遠農區，易因老鼠啃咬電線導致走火，近年智慧養殖雖能節省人力，但相對也提高用電風險，安全維護更不能鬆懈。

雲林縣是全台畜牧大縣，共有3370場畜牧場，其中搭設太陽能光電板者達1095場，根據內政部建築研究所報告，屋頂型光電系統火災原因多為模組或電力控制設備起火，若維護不當恐釀重大損失。

農業處提醒畜牧業者，應選擇合格廠商確保施工品質，並定期檢查設備，強化消防安全，做好預防與檢測工作，縣府也會加強輔導農民落實。

雲林縣一處養殖場日前發生火警，造成2千多隻家禽死亡。圖／讀者提供
農業處 雲林 牧場 火災 光電板

相關新聞

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親一夜，原以為父親只是睡著，直到隔天仍叫不醒，向...

高雄男控特斯拉搶位不成抹辣椒水 網打腫臉：沒看到人家要倒車入庫？

高雄一名男子昨晚PO網指控昨晚駕車在夢時代購物中心地下室停車遇到狂人，指特斯拉車主硬搶車位不成，在車門手把抹辣椒水，事後...

台中七旬女攤商騎車行經勤美商圈 無號誌路口碰撞貨車身亡

台中市七旬陳劉姓婦人今天騎機車載貨行經西區中美街、公正路時，該處是無號誌路口，與黃姓女子駕駛的貨車碰撞，陳劉姓女子撞擊頭...

火燒雲林智慧養殖場 2千多隻鵝命喪火場、3棟禽舍燒毀

近年畜禽舍火警頻傳，雲林縣四湖鄉一處知名返鄉青農經營的智慧養禽場，10月2日晚間發生火警，現場火勢猛烈，4棟禽舍中有3棟...

桃園永安漁港傳溺水 男在中秋連假踏浪…下海戲水失蹤

桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，消防人員獲報後通知海巡一同前往現場救援，但搜尋2小時未果，且因...

10歲雙胞胎以為爸睡覺不知父死亡 新竹市社會處回應了

中秋節前夕新竹市傳出憾事，一對年僅10歲的雙胞胎兄弟，在家中陪著倒臥的父親江男一夜，原以為江男只是睡著，直到隔天仍叫不醒...

