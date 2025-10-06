桃園永安漁港傳溺水 男在中秋連假踏浪…下海戲水失蹤

桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，消防人員獲報後通知海巡一同前往現場救援，但搜尋2小時未果，且因天色已暗只能先行返回，救難人員今清晨5時許重新啟程，仍在搜救中。

桃園市消防局昨下午5點13分接獲民眾報案，新屋區中山西路三段魚市場左側外海灘1名越南籍32歲阮姓男子下海戲水後不見蹤影，立即派遣第二大隊永安分隊前往救援，並同步通知海巡至外海搜尋。

搜救人員於下水點岸邊附近來回巡視，皆未發現阮男蹤跡，晚間7點33分海巡申請直升機至報案地點協巡，消防人員及海巡直升機於下水點岸邊附近來回巡視1小時，仍未發現溺者蹤跡。