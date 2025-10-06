桃園永安漁港傳溺水 男在中秋連假踏浪…下海戲水失蹤
桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，消防人員獲報後通知海巡一同前往現場救援，但搜尋2小時未果，且因天色已暗只能先行返回，救難人員今清晨5時許重新啟程，仍在搜救中。
桃園市消防局昨下午5點13分接獲民眾報案，新屋區中山西路三段魚市場左側外海灘1名越南籍32歲阮姓男子下海戲水後不見蹤影，立即派遣第二大隊永安分隊前往救援，並同步通知海巡至外海搜尋。
搜救人員於下水點岸邊附近來回巡視，皆未發現阮男蹤跡，晚間7點33分海巡申請直升機至報案地點協巡，消防人員及海巡直升機於下水點岸邊附近來回巡視1小時，仍未發現溺者蹤跡。
由於昨晚因天色已暗，救難人員先行返隊，並於今清晨5點45分再次出動，目前仍在搜索中，共出動消防人員21名、消防車8輛及救護車2輛，詳細事發經過待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言