快訊

簡立峰專欄／台灣新創沒保障 AI版權大戰誰訂遊戲規則？

哪支iPhone才是「超級釘子戶」？網紛紛指出它：可再戰5年

桃園永安漁港傳溺水 男在中秋連假踏浪…下海戲水失蹤

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，消防人員獲報後通知海巡一同前往現場救援，但搜尋2小時未果，且因天色已暗只能先行返回，救難人員今清晨5時許重新啟程，仍在搜救中。

桃園市消防局昨下午5點13分接獲民眾報案，新屋區中山西路三段魚市場左側外海灘1名越南籍32歲阮姓男子下海戲水後不見蹤影，立即派遣第二大隊永安分隊前往救援，並同步通知海巡至外海搜尋。

搜救人員於下水點岸邊附近來回巡視，皆未發現阮男蹤跡，晚間7點33分海巡申請直升機至報案地點協巡，消防人員及海巡直升機於下水點岸邊附近來回巡視1小時，仍未發現溺者蹤跡。

由於昨晚因天色已暗，救難人員先行返隊，並於今清晨5點45分再次出動，目前仍在搜索中，共出動消防人員21名、消防車8輛及救護車2輛，詳細事發經過待進一步調查釐清。

桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，仍在搜救中。圖／桃園市消防局提供
桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，仍在搜救中。圖／桃園市消防局提供
桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，仍在搜救中。圖／桃園市消防局提供
桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，仍在搜救中。圖／桃園市消防局提供
桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，仍在搜救中。圖／桃園市消防局提供
桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，仍在搜救中。圖／桃園市消防局提供

海巡 消防人員 桃園 溺水

延伸閱讀

1男燒傷！嘉縣中秋連假前民宅火警 警義消22人前往灌救

「2025中華日式料理節」 中秋連假北市熱鬧展開

中秋連假不平安！ 28歲男出遊綠島疑酒後昏迷不醒 出動直升機送醫

中秋連假傳意外 台中南屯六旬婦墜落社區車道身亡

相關新聞

華新科技高雄廠房中秋節傳火警 5樓燃燒粉末員工摀鼻急撤離

位於高雄前鎮加工區北一路上的華新科廠房，今天中秋節上午6時8分突然傳出火警，消防獲報出動21車42人前往搶救，抵達後發現...

火燒雲林智慧養殖場 2千多隻鵝命喪火場、3棟禽舍燒毀

近年畜禽舍火警頻傳，雲林縣四湖鄉一處知名返鄉青農經營的智慧養禽場，10月2日晚間發生火警，現場火勢猛烈，4棟禽舍中有3棟...

桃園永安漁港傳溺水 男在中秋連假踏浪…下海戲水失蹤

桃園市新屋區永安漁港昨下午發生一名越南籍阮姓男子溺水失蹤，消防人員獲報後通知海巡一同前往現場救援，但搜尋2小時未果，且因...

8旬老翁搭公車、走路、搭警車 終於到區公所繳國民年金

台中一名8旬老翁為了到大雅區公所繳國民年金，先搭公車，下車誤判方向迷路，他拄著拐杖走路，快體力不支時，員警巡邏經過看見伸...

好友搶女友 他暴怒逼情敵簽本票再揍一頓

余姓男子向好友鍾男介紹新交的郭姓女友，鍾男事後卻和郭女交往，余男認為鍾橫刀奪愛、沒道義，揪五人約鍾男談判，要求付一萬五千...

獨／台塑林園廠庚烷馬達故障冒黑煙 廠區消防員以水霧降溫滅火

高市石化一路台塑林園廠今晚9時37分傳火警，疑聚丙烯廠區的庚烷馬達故障起火燃燒冒黑煙，消防局獲報出動人車前往搶救，所幸抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。