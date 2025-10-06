聽新聞
8旬老翁搭公車、走路、搭警車 終於到區公所繳國民年金
台中一名8旬老翁為了到大雅區公所繳國民年金，先搭公車，下車誤判方向迷路，他拄著拐杖走路，快體力不支時，員警巡邏經過看見伸出援手，開巡邏車載老翁到大雅區公所，他終於完成繳納國民年金。
80歲張姓老翁日前下午在台中市大雅區神林路一段迷路，體力幾近透支之際，幸遇大雅分局巡佐林重義與警員鄒佳琪執勤途中發現，立即伸出援手，開巡邏車載他平安抵達大雅區公所，完成洽辦國民年金事宜。
警方表示，當天下午2時執行交通會勘勤務時，在神林路一段36巷口看見張翁獨自拄杖緩行，神情焦急，主動上前關心。老翁表示接獲國民年金繳納通知，擔心逾期產生利息，到住家附近超商要繳費，卻被告知須至區公所洽詢。
他搭乘公車，在市區下車後誤判方向，沿神林路往神岡方向步行近半小時，體力不支之際，幸被警方即時發現。
大雅警分局提醒，家屬應多留意長者身體狀況，盡量避免其獨自外出，並建議配戴可識別身分的物品，以利在突發狀況時能迅速獲得協助，平安返家。
