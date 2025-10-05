快訊

獨／台塑林園廠庚烷馬達故障冒黑煙 廠區消防員以水霧降溫滅火

影／媽媽睡夢中...2歲童只包尿布竟自己開門、搭電梯下樓 警急尋家人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名只包著尿布，沒穿衣服的2歲男童，竟趁媽媽睡覺時，自己走出家門，搭電梯下樓。鄰居發現後報警。員警和社區民眾查看監視器畫面，才將他平安送回家中。

基隆警二分局今天表示，八斗子分駐所昨天清晨接獲報案，指有名只穿尿布的男童在社區遊蕩，擔心他發生危險，希望警方到場協助。

警員羅國倫、温效賢到場時，2歲男童被社區住戶抱在懷中。由於男童還無法清楚回應詢問，警員耐心拼湊男童零碎話語，再查看社區監視器，終於查出男童居住的棟別和樓層，將他送回家。

男童的媽媽得知2歲的兒子竟然會自己開門外出，搭電梯下樓感到詫異，並對社區住戶協助照顧，警方幫忙送回家表示感謝。

警二分局長童寶賢表示，家中若有幼童，請家長要小心看顧，避免孩子單獨外出，發生狀況。家長也可於幼童衣物上留下基本資料與聯繫方式，走失時有助快速確認身分並通知家屬，共同防止憾事發生。

基隆市1名只包著尿布，沒穿衣服的2歲男童，趁媽媽睡覺時自己走出家門，搭電梯下樓。鄰居發現後報警，將他平安送回家。記者邱瑞杰／翻攝
