嘉義布袋外海管筏翻覆...海巡10分鐘救2人 1人持續搜救中
海巡署第五巡防區今天中午接獲民眾報案，指布袋商港北堤外約0.2浬海域有膠筏翻覆、有人呼救。艦隊分署第十三海巡隊即刻調派PP-3526巡防艇全速前往搜救，於10分鐘內抵達現場，救援2 名落海漁民安置於艇上，漁民稱仍有名同伴落海，持續搜救中。
海巡署第五巡防區是在中午12時55分接獲報案，據獲救漁民表示，今早9時收工返航途經布袋港外，疑遭浪襲致管筏翻覆，2人即刻攀附管筏待援，另有1名同伴落海失聯。海巡隊隨即再派CP-1079艇出勤增援，第五巡防區同步啟動海空聯合搜救機制，協請空中勤務總隊、消防單位、漁民、水上摩托車及無人機等全面投入搜索，期能盡速尋獲失蹤人員。
海巡署提醒，近期海象不穩，民眾從事海上作業或各類水域活動，務必穿著合格救生衣、留意海象及氣象資訊並落實通聯回報；如遇緊急狀況或發現不法，請立即撥打「118」海巡報案專線或透過台灣區漁業廣播電台通報，相關單位將第一時間到場處置。
