快訊

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

iPhone不見了別慌！達人揭2招設定 電源關機也能找回

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義布袋外海管筏翻覆...海巡10分鐘救2人 1人持續搜救中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

海巡署第五巡防區今天中午接獲民眾報案，指布袋商港北堤外約0.2浬海域有膠筏翻覆、有人呼救。艦隊分署第十三海巡隊即刻調派PP-3526巡防艇全速前往搜救，於10分鐘內抵達現場，救援2 名落海漁民安置於艇上，漁民稱仍有名同伴落海，持續搜救中。

海巡署第五巡防區是在中午12時55分接獲報案，據獲救漁民表示，今早9時收工返航途經布袋港外，疑遭浪襲致管筏翻覆，2人即刻攀附管筏待援，另有1名同伴落海失聯。海巡隊隨即再派CP-1079艇出勤增援，第五巡防區同步啟動海空聯合搜救機制，協請空中勤務總隊、消防單位、漁民、水上摩托車及無人機等全面投入搜索，期能盡速尋獲失蹤人員。

海巡署提醒，近期海象不穩，民眾從事海上作業或各類水域活動，務必穿著合格救生衣、留意海象及氣象資訊並落實通聯回報；如遇緊急狀況或發現不法，請立即撥打「118」海巡報案專線或透過台灣區漁業廣播電台通報，相關單位將第一時間到場處置。

嘉義布袋外海翻覆事故，海巡火速抵達救2人，全力搜救失蹤漁民。圖／海巡署艦隊分署第十三海巡隊提供
嘉義布袋外海翻覆事故，海巡火速抵達救2人，全力搜救失蹤漁民。圖／海巡署艦隊分署第十三海巡隊提供
嘉義布袋外海翻覆事故，海巡火速抵達救2人，全力搜救失蹤漁民。圖／海巡署艦隊分署第十三海巡隊提供
嘉義布袋外海翻覆事故，海巡火速抵達救2人，全力搜救失蹤漁民。圖／海巡署艦隊分署第十三海巡隊提供
嘉義布袋外海翻覆事故，海巡火速抵達救2人，全力搜救失蹤漁民。圖／海巡署艦隊分署第十三海巡隊提供
嘉義布袋外海翻覆事故，海巡火速抵達救2人，全力搜救失蹤漁民。圖／海巡署艦隊分署第十三海巡隊提供
嘉義布袋外海翻覆事故，海巡火速抵達救2人，全力搜救失蹤漁民。圖／海巡署艦隊分署第十三海巡隊提供
嘉義布袋外海翻覆事故，海巡火速抵達救2人，全力搜救失蹤漁民。圖／海巡署艦隊分署第十三海巡隊提供

海巡署 漁民 海象

延伸閱讀

嘉義天后宮玉三媽領「花婆腳」徒步百里 以信仰傳遞人情溫度

影／連假遊客轎車陷彰化沙灘驚魂記 幸海巡科技監控及時救援

影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆！他還駕車撞海巡人員

光復災犬「168」有好結局 改名「Moka」由搜救員友人收編

相關新聞

1男燒傷！嘉縣中秋連假前民宅火警 警義消22人前往灌救

嘉義縣六腳鄉永賢村一處民宅昨天晚上傳出火警，縣消防局據報派遣10輛、警義消22人前往灌救，火勢在2小時後撲滅，有名57歲...

嘉義布袋外海管筏翻覆...海巡10分鐘救2人 1人持續搜救中

海巡署第五巡防區今天中午接獲民眾報案，指布袋商港北堤外約0.2浬海域有膠筏翻覆、有人呼救。艦隊分署第十三海巡隊即刻調派P...

想找兒烤肉⋯失智翁中秋夜外出迷途 民眾暖報警助團圓

桃園市平鎮區76歲黃姓老翁昨深夜獨自在街頭徘徊，當時車輛速度快，險象環生，民眾見狀立即報警。經警方了解，黃翁疑失智症發作...

調查登革熱孳生源驚擾虎頭蜂巢 台中大肚6防疫人員慘遭蜂螫送醫

台中市大肚區今驚傳登革熱防治人員遭蜂群攻擊，大肚出現1例登革熱境外移入確診個案，6名防疫人員執行登革熱孳生源清除時，疑不...

嘉縣朴子街頭出現「陣法」？ 警方開單移除

嘉義縣朴子市一處超商旁約在5天前出現一座掛滿衣物的木架梯，一開始以為街頭曬衣路人不以為意，但有民眾發現地上整齊擺著碗筷、...

影／酒後騎車拒檢逃酒測僅0.02 男沿途29項違規罰金14萬比酒駕高

37歲林男昨晚9時至友人新北市中和區住處烤肉，與友人小酌後準備返家，卻心存僥倖騎車離開還未帶安全帽。中和警發現他未帶安全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。