想找兒烤肉⋯失智翁中秋夜外出迷途 民眾暖報警助團圓

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市平鎮區76歲黃姓老翁昨深夜獨自在街頭徘徊，當時車輛速度快，險象環生，民眾見狀立即報警。經警方了解，黃翁疑失智症發作，外出想去兒子家團聚過中秋，經民眾及員警熱心協助，黃翁平安返家。

76歲黃姓老翁平時獨居於平鎮區東勢里，患失智症且右眼失明，日前兒子答應中秋節當天要帶他與孫子們一起烤肉團聚，未料黃翁疑似記錯日期，見兒子遲未現身，昨晚自行外出準備前往兒子住處，就這樣徘徊在深夜的街頭。

對此民眾見到黃翁步履蹣跚走在路上，加上附近車速快，擔心黃翁會有危險，立即上前關心，但因黃翁無法溝通，只好報警處理。

警方前往了解，黃翁神情恍惚，只口中念念有辭說要去兒子家烤肉，警方先帶黃翁回派出所，利用警用系統比對出他的身份，通知家人。

黃翁家人接到警方通知，趕到派出所，見到父親平安無恙頻頻向大家道謝，並向警方表示，曾向父親說中秋節會來接他到家裡團聚，沒想到父親疑似失智症發作，獨自外出，所幸遇到熱心民眾及員警合力協助，讓父親能在中秋佳節平安返家團圓。

桃園76歲黃翁昨深夜獨自在平鎮區街頭徘徊，警方獲報了解，黃翁疑失智症發作，獨自外出想去兒子家過中秋，所幸熱心民眾協助，讓黃翁平安返家。圖／警方提供
失智症 中秋節

