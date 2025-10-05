想找兒烤肉⋯失智翁中秋夜外出迷途 民眾暖報警助團圓

桃園市平鎮區76歲黃姓老翁昨深夜獨自在街頭徘徊，當時車輛速度快，險象環生，民眾見狀立即報警。經警方了解，黃翁疑失智症發作，外出想去兒子家團聚過中秋，經民眾及員警熱心協助，黃翁平安返家。

76歲黃姓老翁平時獨居於平鎮區東勢里，患失智症且右眼失明，日前兒子答應中秋節當天要帶他與孫子們一起烤肉團聚，未料黃翁疑似記錯日期，見兒子遲未現身，昨晚自行外出準備前往兒子住處，就這樣徘徊在深夜的街頭。

對此民眾見到黃翁步履蹣跚走在路上，加上附近車速快，擔心黃翁會有危險，立即上前關心，但因黃翁無法溝通，只好報警處理。

警方前往了解，黃翁神情恍惚，只口中念念有辭說要去兒子家烤肉，警方先帶黃翁回派出所，利用警用系統比對出他的身份，通知家人。