調查登革熱孳生源驚擾虎頭蜂巢 台中大肚6防疫人員慘遭蜂螫送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大肚區今驚傳登革熱防治人員遭蜂群攻擊，大肚出現1例登革熱境外移入確診個案，6名防疫人員執行登革熱孳生源清除時，疑不慎驚動蜂巢，慘遭蜂螫送醫。市府說明，6人經送醫治療後皆已離院，防疫工作由其他防疫人員接續執行。

台中市消防局今天上午10時17分接獲通報，大肚區一處民宅旁空地有人遭蜂螫傷，派遣大肚分隊等3個單位、出動救護車3輛、消防人員6名前往救護；現場有3男、3女遭蜂螫傷，6人均送往梧棲童綜合醫院治療。

院方表示，6人傷勢分布在手臂、雙腳與頭部，陸續到院、意識皆清楚，檢查後並進行症狀治療，已全數出院。

台中市政府說明，大肚區有一例登革熱境外移入確診個案，個案在2日返國時於機場出現發燒症狀，經過篩檢後確診，4日接獲通報，預計今天進行環境消毒、噴灑防蟲劑。

市府指出，今天上午，包括一名大肚區公所人員、三名衛生所人員、以及二名清潔隊人員等六名防疫人員赴確診個案住家周邊及足跡處調查孳生源時，在一處民宅附近空地上，疑翻動雜物時，不慎驚擾蜂群，遭蜂蜇傷，立即送往童綜合醫院，經醫師診治後皆已離院。

市府說明，事件發生後，衛生局長曾梓展、環保局長陳宏益在第一時間對受傷人員表達關懷；下午由大肚區區級中心其餘人員續執行戶外化學防治工作。

台中大肚6名登革熱防治人員遭蜂螫送醫，經治療後皆已離院，其他防疫人員接續執行倒積水等防疫工作。圖／中市府提供
台中大肚6名登革熱防治人員遭蜂螫送醫，經治療後皆已離院，其他防疫人員接續執行噴藥等防疫工作。圖／中市府提供
