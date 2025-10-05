嘉縣朴子街頭出現「陣法」？ 警方開單移除

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
木架梯上掛滿衣物，地上又整齊地擺放碗筷、礦泉水，令人感到詭異。圖／翻攝朴子民意觀察站臉書
木架梯上掛滿衣物，地上又整齊地擺放碗筷、礦泉水，令人感到詭異。圖／翻攝朴子民意觀察站臉書

嘉義縣朴子市一處超商旁約在5天前出現一座掛滿衣物的木架梯，一開始以為街頭曬衣路人不以為意，但有民眾發現地上整齊擺著碗筷、礦泉水還有包衛生紙，剛好對面有家禮儀社，感到詭異報警，昨天警方到場一時找不到當事人，貼上限期改善通知單；今天警員鍥而不捨遇到當事人，他聲稱只是曬衣、立刻移除。

臉書朴子民意觀察站有網友留言「朴子街上一隅 街上風景多采多姿」並貼出某超商旁有座木架樓梯上擺滿衣物照片，以及一張警方的通知單；木架梯上掛滿衣物似乎把大馬路當曬衣場，不過，有民眾發現地上竟整齊擺放著碗筷、礦泉水，而超商對面就是家禮儀社，令人不覺聯想。網友表示，「掛了5天了」、「做法？？哈哈」、「怎麼有點毛骨悚然」、「起初我還以為曬衣比較方便」、「掛這樣很恐怖欵～」

由於詭異又有礙觀瞻，因此民眾報警，昨天朴子派出所員警到場查看，一時找不到是誰擺設這些物品，才貼上限期改善通知單，要求擺放這些物品主人，於7日內移清理，不然將依道路交通管理條例開罰。

今天承辦員警鍥而不捨，果然遇到正在整理木架梯的男子，員警詢問為何在這木架梯擺放衣物，男子急忙辨稱只是在曬衣服，並不知道這樣會違法，在員警勸說下立即將木梯及衣物等拿走。

嘉義縣警方據報到場貼上限期改善通知單。圖／翻攝朴子民意觀察站臉書
嘉義縣警方據報到場貼上限期改善通知單。圖／翻攝朴子民意觀察站臉書
有網友發現超商對面剛好有家禮儀社。圖／翻攝Ｇoogle街景圖
有網友發現超商對面剛好有家禮儀社。圖／翻攝Ｇoogle街景圖
嘉義縣朴子街頭出現木架梯掛衣異象，引來網友熱議。圖／翻攝朴子民意觀察站臉書
嘉義縣朴子街頭出現木架梯掛衣異象，引來網友熱議。圖／翻攝朴子民意觀察站臉書

