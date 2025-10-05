1男燒傷！嘉縣中秋連假前民宅火警 警義消22人前往灌救

嘉義縣六腳鄉永賢村一處民宅昨天晚上傳出火警，縣消防局據報派遣10輛、警義消22人前往灌救，火勢在2小時後撲滅，有名57歲男子疑燒傷送醫後已沒有大礙，火警發生原因調查中。

嘉義縣消防局表示，昨天晚上6時許接獲六腳鄉永賢村竹仔腳聚落有住宅火警，即派遣第一大隊及六腳、太保、新港、朴子、祥和等分隊各式車輛10輛、消防人員17名、義消5名前往灌救，抵達後回報現場為1樓磚造平房起火燃燒，燃燒面積約為100平方公尺，出水線灌救，火勢於晚上8時許撲滅，有1名男性年約57歲，意識清楚，四肢些許受傷，給予相關處置後送往嘉義長庚醫院救治。

財物損失及詳細起火原因由消防局火調人員調查中。