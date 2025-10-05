影／酒後騎車拒檢逃酒測僅0.02 男沿途29項違規罰金14萬比酒駕高

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

37歲林男昨晚9時至友人新北市中和區住處烤肉，與友人小酌後準備返家，卻心存僥倖騎車離開還未帶安全帽。中和警發現他未帶安全帽欲攔查，林男心虛拒檢逃逸仍被攔下，酒測值僅0.02未超標，但逃逸途中卻犯下29項違規，最高恐處14萬餘元罰款。

中和警方昨天晚間9時許巡邏行經中和區民德路與華安街口時，發現1名男子騎乘機車未戴安全帽，警員上前欲攔查時，騎士看見後竟加速逃逸，沿途還闖紅燈、逆向、危險駕駛，警員立即通報線上警力支援攔截，順利將騎士攔下。

警方調查發現該名騎士為37歲林男，林男向警方表示與友人烤肉小酌後心存僥倖未戴安全帽上路，不料竟被警方攔查，因有喝酒擔心酒駕高額罰鍰才會拒檢逃逸，但警方經酒測發現他酒測值為0.02未達公共危險罪標準，也未達開罰程度，但林男沿途卻犯下多項嚴重違規，包括未戴安全帽、未依標誌指示行駛、闖紅燈、逆向行駛等危險駕駛及改裝車體及拒檢等29項違規，警員立即依道路交通管理處罰條例開單告發，總開罰金額最高將達149300，遠遠超出酒駕罰鍰金額。

中和警呼籲，民眾飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，無論酒精濃度高低，只要有危險駕駛行為皆將依法取締。同時提醒民眾交通安全應從自律做起，別讓節慶歡樂變成罰單與後悔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男(紅圈處)沿途危險駕駛及逆向闖紅燈。記者黃子騰／翻攝
林男(紅圈處)沿途危險駕駛及逆向闖紅燈。記者黃子騰／翻攝
警方在路口將林男攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方在路口將林男攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝

