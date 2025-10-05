影／颱風外圍環流 琉球籍膠筏返港途中男落海救起送醫不治

中秋連假，屏東縣琉球鄉杉福漁港附近，今天上午10時許一艘琉球籍綿西號膠筏在返回漁港途途中，風浪不佳遭大浪打到，膠筏翻覆51歲蘇男落海，附近漁民發現後救起，返港後送醫不治。

因連假期間，杉福漁港周邊聚集遊客，有民眾直擊，今上午10時許海上風浪不佳，突然一個大浪來襲，琉球籍綿西號膠筏返回漁港途中51歲蘇姓男子當場落海，附近作業漁船等都趕緊上前搶救。

蘇男救上岸後昏迷隨即救護車送往琉球衛生所，評估後將蘇男用救護船載回本島，送到東港輔英醫院急救後仍不治。