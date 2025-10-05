中秋連假不平安！ 28歲男出遊綠島疑酒後昏迷不醒 出動直升機送醫

中秋連假期間，28歲張姓男子與友人相約同遊綠島，疑似昨晚飲酒後睡覺，今晨友人發現他一直叫不醒，急忙通報消防隊轉送衛生所救治。衛生所人員評估病患陷入昏迷、病情危急，申請空勤直升機空中後送至台東市就醫，正在醫院接受治療中。

今早台東空勤三大三隊接獲綠島有病患亟需就醫，黑鷹直升機於9時17分起飛，並以最大巡航空速前往綠島機場，將病患及陪同家屬後送回台，上午10時07分在豐年機場落地，轉交救護車就醫。