聽新聞
0:00 / 0:00
中秋連假不平安！ 28歲男出遊綠島疑酒後昏迷不醒 出動直升機送醫
中秋連假期間，28歲張姓男子與友人相約同遊綠島，疑似昨晚飲酒後睡覺，今晨友人發現他一直叫不醒，急忙通報消防隊轉送衛生所救治。衛生所人員評估病患陷入昏迷、病情危急，申請空勤直升機空中後送至台東市就醫，正在醫院接受治療中。
今早台東空勤三大三隊接獲綠島有病患亟需就醫，黑鷹直升機於9時17分起飛，並以最大巡航空速前往綠島機場，將病患及陪同家屬後送回台，上午10時07分在豐年機場落地，轉交救護車就醫。
初步了解，張男與多名友人連假出遊，昨晚烤肉歡聚，今晨7點多卻一直沉睡不起，友人見狀，立即通報消防局到場急救，張男第一時間生命跡象穩定，然而意識不清，被送往衛生所救治後血氧下降，醫護申請直升機後送就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言