新竹私壇到高雄旗山進香 鞭炮射入民宅頂樓釀火警

新竹某間宮廟今天上午到旗山區某宮廟進香時，疑似鞭炮射進一旁民宅導致起火，高雄市消防局獲報後出動人車前往灌救，所幸未造成人員受傷，但意外造成民宅頂樓毀損，涉案宮廟恐觸犯公共危險罪，由警方製作筆錄中。

警消調查，今天上午10時許，旗山區延平一路某間民宅頂樓加蓋突然起火，火勢迅速延燒，所幸火場規模未擴大，火警約於今早11時許全數撲滅，但整個屋內裝潢都被烈火燒盡，損失慘重。

警消事後調查，發現今早新竹某間私壇到旗山區進香，在延平一路燃放鞭炮時未注意，導致鞭炮射入起火的民宅才釀火警，隨即通知該間私壇負責人到案。