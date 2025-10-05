快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹私壇到高雄旗山進香 鞭炮射入民宅頂樓釀火警

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

新竹某間宮廟今天上午到旗山區某宮廟進香時，疑似鞭炮射進一旁民宅導致起火，高雄市消防局獲報後出動人車前往灌救，所幸未造成人員受傷，但意外造成民宅頂樓毀損，涉案宮廟恐觸犯公共危險罪，由警方製作筆錄中。

警消調查，今天上午10時許，旗山區延平一路某間民宅頂樓加蓋突然起火，火勢迅速延燒，所幸火場規模未擴大，火警約於今早11時許全數撲滅，但整個屋內裝潢都被烈火燒盡，損失慘重。

警消事後調查，發現今早新竹某間私壇到旗山區進香，在延平一路燃放鞭炮時未注意，導致鞭炮射入起火的民宅才釀火警，隨即通知該間私壇負責人到案。

全案警詢後，警方除了依道路交通管理處罰條例開罰外，另燃放鞭炮造成民宅起火部分，觸犯社維法及公共危險罪，另函送橋頭地方法院、橋頭地檢署偵處

新竹某間私壇到旗山區進香，卻釀成火警，所幸無人傷亡。讀者提供
新竹某間私壇到旗山區進香，卻釀成火警，所幸無人傷亡。讀者提供

新竹 頂樓

延伸閱讀

彰基辦公室驚傳火警 員工緊急自行滅火

慘了！新竹果菜服務員收銀時分14次摸走8400元 遭判刑一年

高雄宮廟轎班衣服遭剪破起衝突 追逐口角一男遭剪刀刺中胸口不治

屏基醫院新建工地頂樓火警 消防人員1小時內滅火

相關新聞

高雄男駕車撞6轎車昏迷 女騎士噴飛、路邊阿伯險被車甩中驚險畫面曝

李姓男子今天上午近10時駕車時疑病發，在高市建國高速公路東側便道先撞前方車，後向右偏移撞及騎機車盧姓女騎士，再衝撞路邊5...

行車注意！國道6號測速取締 誇張新地點曝光…警證實 車友1招反制

國道6號是是前往南投埔里、仁愛清境、合歡山等地重要高速公路，沿途除固定測速照相桿，也常見機動取締，近期傳出警方躲在隧道上...

黑心豬大腸流竄進台北寧夏夜市 醫籲快檢驗工業雙氧水成份

中秋連假前夕，爆發食安事件，屏檢偵辦屏東「百威食品公司」涉嫌將部分已病變的豬大腸，浸泡於工業雙氧水漂白，販售給不知情的其...

好友竟搶自己女友 新北綠帽男逼情敵簽1.5萬本票還押上山痛毆

新北市余男因不滿好友鍾男搶他女友，逼鍾男簽1萬5千元分手費本票，2日凌晨又揪眾強押鍾男至新店山區迫拍道歉影片，鍾男不從反...

中秋連假不平安！ 28歲男出遊綠島疑酒後昏迷不醒 出動直升機送醫

中秋連假期間，28歲張姓男子與友人相約同遊綠島，疑似昨晚飲酒後睡覺，今晨友人發現他一直叫不醒，急忙通報消防隊轉送衛生所救...

新竹私壇到高雄旗山進香 鞭炮射入民宅頂樓釀火警

新竹某間宮廟今天上午到旗山區某宮廟進香時，疑似鞭炮射進一旁民宅導致起火，高雄市消防局獲報後出動人車前往灌救，所幸未造成人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。