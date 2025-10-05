快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

聽新聞
0:00 / 0:00

行車注意！國道6號測速取締 誇張新地點曝光…警證實 車友1招反制

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道6號是是前往南投埔里、仁愛清境、合歡山等地重要高速公路，沿途除固定測速照相桿，也常見機動取締，近期傳出警方躲在隧道上方拍照取締，看起來頗危險，車友也相互提醒「別違規」反制；警方強調均依規辦理，且位置安全無虞。

「國道六號」是全台最高的高速公路，支應「大埔里地區」埔里、國姓、仁愛、魚池4地居民對外往返交通，也是民眾從草屯、南投、台中等前往大埔里地區熱門景點的重要幹道，行車速限100公里，每逢上下班、假日等尖峰期間車流量大。

而因國道六號車流量不小，為確保用路人維持安全速限，沿途於該路線西向15.6K、26K處及東向12.5K、36.5K處共設有4支固定式測速照相桿，同時也會有流動式取締，其中約14K處跨越高速公路的雙冬高架陸橋，也是警方拍照取締的熱點。

由於，警方常在國6上方的雙冬高架橋俯拍舉發未繫安全帶、未保持安全車距、開車用手機等違規，因此居民或車友行經該路段都會特別留意；不料，近期又傳出全新的違規取締點，而因員警藏身位置竟是在隧道上方頗危險，引發車友熱議。

楊姓民眾表示，這陣子有人拍下員警躲在國道6號「埔里隧道」上方取締違規，由於是以前從來沒有的測速點，所以車友們奔相走告提醒；他也想到一招不用擔心測速偷拍的好辦法，就是「不要超速、保持車距、繫好安全帶」就不需要擔心。

國道警方則表示，國6埔里隧道上方有樓梯可供通行，安全無虞，而國道上本來就都會編排相關流動違規取締勤務，也會提前設置告示牌等依相關規範辦理，也再次呼籲用路人，不論是行駛一般、快速道路或高速公路上都應遵守交通規則。

近期傳出警方躲在國道6號隧道上方拍照取締，民眾相互提醒「別違規」；警方強調均依規辦理，呼籲用路人要遵守交通規則。圖／擷取自楊姓民眾臉書
近期傳出警方躲在國道6號隧道上方拍照取締，民眾相互提醒「別違規」；警方強調均依規辦理，呼籲用路人要遵守交通規則。圖／擷取自楊姓民眾臉書

埔里 國道 高速公路

延伸閱讀

黃金周連假塞爆！陸男受困高速公路下車釣魚「一竿就中」 還有人打球、抓雞

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

國道貨車自撞水泥護欄 司機竟在高速公路主線棄車逃逸

在香港搭巴士未繫安全帶 明年1.25起恐罰5000元、囚3個月

相關新聞

高雄男駕車撞6轎車昏迷 女騎士噴飛、路邊阿伯險被車甩中驚險畫面曝

李姓男子今天上午近10時駕車時疑病發，在高市建國高速公路東側便道先撞前方車，後向右偏移撞及騎機車盧姓女騎士，再衝撞路邊5...

行車注意！國道6號測速取締 誇張新地點曝光…警證實 車友1招反制

國道6號是是前往南投埔里、仁愛清境、合歡山等地重要高速公路，沿途除固定測速照相桿，也常見機動取締，近期傳出警方躲在隧道上...

黑心豬大腸流竄進台北寧夏夜市 醫籲快檢驗工業雙氧水成份

中秋連假前夕，爆發食安事件，屏檢偵辦屏東「百威食品公司」涉嫌將部分已病變的豬大腸，浸泡於工業雙氧水漂白，販售給不知情的其...

好友竟搶自己女友 新北綠帽男逼情敵簽1.5萬本票還押上山痛毆

新北市余男因不滿好友鍾男搶他女友，逼鍾男簽1萬5千元分手費本票，2日凌晨又揪眾強押鍾男至新店山區迫拍道歉影片，鍾男不從反...

中秋連假不平安！ 28歲男出遊綠島疑酒後昏迷不醒 出動直升機送醫

中秋連假期間，28歲張姓男子與友人相約同遊綠島，疑似昨晚飲酒後睡覺，今晨友人發現他一直叫不醒，急忙通報消防隊轉送衛生所救...

新竹私壇到高雄旗山進香 鞭炮射入民宅頂樓釀火警

新竹某間宮廟今天上午到旗山區某宮廟進香時，疑似鞭炮射進一旁民宅導致起火，高雄市消防局獲報後出動人車前往灌救，所幸未造成人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。