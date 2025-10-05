聽新聞
行車注意！國道6號測速取締 誇張新地點曝光…警證實 車友1招反制
國道6號是是前往南投埔里、仁愛清境、合歡山等地重要高速公路，沿途除固定測速照相桿，也常見機動取締，近期傳出警方躲在隧道上方拍照取締，看起來頗危險，車友也相互提醒「別違規」反制；警方強調均依規辦理，且位置安全無虞。
「國道六號」是全台最高的高速公路，支應「大埔里地區」埔里、國姓、仁愛、魚池4地居民對外往返交通，也是民眾從草屯、南投、台中等前往大埔里地區熱門景點的重要幹道，行車速限100公里，每逢上下班、假日等尖峰期間車流量大。
而因國道六號車流量不小，為確保用路人維持安全速限，沿途於該路線西向15.6K、26K處及東向12.5K、36.5K處共設有4支固定式測速照相桿，同時也會有流動式取締，其中約14K處跨越高速公路的雙冬高架陸橋，也是警方拍照取締的熱點。
由於，警方常在國6上方的雙冬高架橋俯拍舉發未繫安全帶、未保持安全車距、開車用手機等違規，因此居民或車友行經該路段都會特別留意；不料，近期又傳出全新的違規取締點，而因員警藏身位置竟是在隧道上方頗危險，引發車友熱議。
楊姓民眾表示，這陣子有人拍下員警躲在國道6號「埔里隧道」上方取締違規，由於是以前從來沒有的測速點，所以車友們奔相走告提醒；他也想到一招不用擔心測速偷拍的好辦法，就是「不要超速、保持車距、繫好安全帶」就不需要擔心。
國道警方則表示，國6埔里隧道上方有樓梯可供通行，安全無虞，而國道上本來就都會編排相關流動違規取締勤務，也會提前設置告示牌等依相關規範辦理，也再次呼籲用路人，不論是行駛一般、快速道路或高速公路上都應遵守交通規則。
