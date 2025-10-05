高雄男駕車撞6轎車昏迷 女騎士噴飛、路邊阿伯險被車甩中驚險畫面曝

李姓男子今天上午近10時駕車時疑病發，在高市建國高速公路東側便道先撞前方車，後向右偏移撞及騎機車盧姓女騎士，再衝撞路邊5輛轎車，盧女噴飛手骨折，路邊一名拿助行器的阿伯險被車尾甩中幸運逃死，李男當場昏迷被送醫急救，另前車駕駛受輕傷。

苓雅警分局調查，李姓男子（52歲）今天上午9時56分駕車沿建國高速公路東側便道由南向北行駛，不明原因突然衝撞前方由顏姓老翁（70歲）駕駛的自小貨車，後車子往右偏移撞及盧姓女子（43歲）的機車。

李男將盧女連人帶車撞飛，車子往前衝撞路邊5輛轎車，當時盧女人噴飛頭上腳下，險遭夾擊，路邊一名拿助行器的阿伯正在人行道散步，就差不到半公尺的距離，就被車尾甩到，幸運逃死。

事故發生後，警消到場，發現肇事的李男已陷入昏迷，另盧女手骨折、身體多處擦挫傷，意識清楚；顏翁則手腳輕微擦挫傷，李、盧二人被送醫急救。