中秋節到宮廟拜拜供品被搜刮 東勢警：未接到報案加強巡邏

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中秋節許多人會到廟宇參拜，台中市東勢區今天有人到廟宇參拜後，發現拜神明的供品不見，調監視器畫面發現一名男子搜刮一空，民眾提醒參拜民眾提防；東勢警分局表示未接到報案，將加強廟宇附近巡邏。

民眾在臉書台中小鎮─東勢山城大小事PO文和影片，提醒大家中秋節到廟宇參拜時要留意自己的供品，他今天上午到東勢區南平里的土地公廟拜拜後，供品不見，調監視器畫面看到一名男子搜刮供品，據說這名男子是外地人，在附近遊走多天。

多位民眾說，他們也曾到廟宇參拜，人暫離，回到廟宇發現供品不見，一旁有參拜的人才說，剛才看到一名男子拿走一盤水果，原來不是這人準備的供品，多數失主選擇不報案，因為還要到派出所作筆錄，只PO網提醒大家小心。

台中市東勢區今天有人到廟宇參拜，發現供品被不明男子搜刮。圖／取自臉書台中小鎮─東勢山城大小事
台中市東勢區今天有人到廟宇參拜，發現供品被不明男子搜刮。圖／取自臉書台中小鎮─東勢山城大小事

