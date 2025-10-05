聽新聞
琉球籍膠筏返港風浪不佳翻覆 男落海漁船救起後送醫搶救
屏東縣琉球鄉杉福安檢所人員今上午10時許，一艘琉球籍綿西號膠筏返回漁港途途中，約在琉球西方0.3浬位置，漁船受到颱風外圍環流影響，風浪不佳，膠筏突然翻覆，導致膠筏上的51歲蘇男落海，附近作業洪姓漁民發現，趕緊前往救起返港並報案，返港後送琉球衛生所後搭救護船送往東港輔英醫院急救。
海巡第五岸巡隊指出，今上午10時5分1艘膠筏在返港途中因風浪不佳不慎翻覆，膠筏僅一人51歲蘇男落海，附近作業的洪姓漁民同步發現後，前往幫忙，10時11分將蘇男救起，蘇男昏迷。
洪姓漁民隨即將蘇男載返回漁港後，海巡人員協助將蘇男送上救護車並送到琉球鄉衛生所救治，隨即搭救護船到東港，蘇男現場OHCA無生命跡象，東港消防分隊將蘇男送到東港輔英醫院急救。
