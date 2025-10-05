黑心豬大腸流竄進台北寧夏夜市 醫籲快檢驗工業雙氧水成份

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

中秋連假前夕，爆發食安事件，屏檢偵辦屏東「百威食品公司」涉嫌將部分已病變的大腸，浸泡於工業雙氧水漂白，販售給不知情的其他廠商，謀取不法利益。專案小組過濾進出貨紀錄，發現黑心大腸的下游商疑為北部知名蚵仔麵線店、熱炒店、滷味小吃店，銷售數量達2公噸。

台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，此黑心業者十分過分，明知工業雙氧水不可用於豬大腸，但仍為牟利用於豬大腸漂白，應該給予重罰、判刑，杜絕黑心業者，相關單位應盡速追溯黑心豬大腸來源、流向，並立即停用，避免民眾誤食。

「但重要的是，我們目前無法知道工業雙氧水中，除了雙氧水外，到底還有哪些有毒物質或汙染物，以及對人體的影響。」楊振昌說，工業雙氧水可能含有強鹼、硝酸、重金屬、有機物、銅、鎳、銅合金等，應快速檢驗工業雙氧水的成分、劑量多寡等，以評估對健康的影響。

楊振昌說，豬大腸不是民眾主食，平時吃得不多，相對健康風險較低，但這次卻有阿宗麵線等知名店家受害，讓人防不慎防，政府應要重視，加強稽查，不要再出現類似的黑心食品事件。

台灣知名排隊店家「阿宗麵線」坦承使用到百威公司的問題大腸。記者李隆揆／攝影
醫學 屏東

