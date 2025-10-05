台中大肚區登革熱6人孳清調查遭蜂螫 就醫後返家

快訊

中央社／ 台中5日電

台中大肚區出現1例登革熱境外移入確診個案，上午6人進行登革熱防治作業，疑翻動雜物時驚擾蜂群遭蜂螫傷，送醫後無礙先返家休息，區公所派遣另批人員下午進行環境消毒。

台中市消防局今天上午10時17分接獲通報，大肚區一處民宅旁空地有人遭蜂螫傷，派遣大肚分隊等3個單位、出動救護車3輛、消防人員6名前往救護；現場有3男3女遭蜂螫傷，6人均送往梧棲童綜合醫院治療。

院方表示，6人傷勢分布在手臂、雙腳與頭部，陸續到院、意識皆清楚，檢查後並進行症狀治療，已全數出院。

大肚區公所區長楊明坤表示，區內有一例登革熱境外移入確診個案，個案在2日返國時於機場已經出現發燒症狀，經過篩檢後確診，4日接獲通報，今天上午緊急召開防疫會議，預計下午進行環境消毒、噴灑防蟲劑。

楊明坤指出，區公所、衛生所、環保局等6名人員，上午前往確診個案住家周邊及足跡處進行孳清調查，進入一處民宅附近空地時，疑在翻動雜物時，不慎驚擾蜂群而遭蜂蜇傷，6人就醫後已返家休息，下午派遣另批人執行環境消毒作業。

