好友竟搶自己女友 新北綠帽男逼情敵簽1.5萬本票還押上山痛毆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市余男因不滿好友鍾男搶他女友，逼鍾男簽1萬5千元分手費本票，2日凌晨又揪眾強押鍾男至新店山區迫拍道歉影片，鍾男不從反抗慘遭余男等6人圍毆。永和警昨晚逮捕余男等6人，詢後依妨害自由、恐嚇取財、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

據了解，20歲余男與20歲鍾男是好友，日前鍾男透過余男認識其21歲郭姓女友，鍾男與郭女2人互看對眼進而交往。余男得知後暴怒認為鍾男橫刀奪愛搶他女友，本月1日晚間找來5名友人助陣並約鍾男外出談判。余男喝罵鍾男「郭是我女友」，還亮槍恐嚇鍾男付他1萬5千元分手費才不追究。鍾男因沒錢付分手費被迫簽下1.5萬元本票方才脫身。

不料余男事後仍不罷休，2日凌晨再約鍾男至余男永和區住處外談判，鍾男不疑有他騎車載郭女赴約，到場時見余男及另外5名友人呂男、徐男、吳男、黃男、莊男已在場，余男等人隨即逼鍾男及郭女一同前往新店山區耕讀亭談判。

雙方談判過程中，余男要求鍾男拍道歉影片，鍾男自覺受辱不願拍攝，怒而動手勒住余男脖子並徒手攻擊，余男5名友人見狀上前將2人拉開，並持球棒圍毆鍾男，導致鍾男全身多處擦挫傷倒地。全部過程都被余男友人拍下PO網。

永和分局網路巡察發現展開偵辦，昨天晚間循線逮捕余男等6人。余男警詢時辯稱是大家都是熟識朋友，平常出遊吃喝時鍾男都不付錢，這次鍾男竟搶他女友，才會以分手費為由要他拿出1.5萬來交代。余男的5名友人則表示是感情糾紛，警方詢後依妨害自由、恐嚇取財、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。

警方前往余男住處將他逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方查扣鍾男被逼簽的本票。記者黃子騰／翻攝
女友 分手 恐嚇

