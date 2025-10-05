好友竟搶自己女友 新北綠帽男逼情敵簽1.5萬本票還押上山痛毆

新北市余男因不滿好友鍾男搶他女友，逼鍾男簽1萬5千元分手費本票，2日凌晨又揪眾強押鍾男至新店山區迫拍道歉影片，鍾男不從反抗慘遭余男等6人圍毆。永和警昨晚逮捕余男等6人，詢後依妨害自由、恐嚇取財、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

據了解，20歲余男與20歲鍾男是好友，日前鍾男透過余男認識其21歲郭姓女友，鍾男與郭女2人互看對眼進而交往。余男得知後暴怒認為鍾男橫刀奪愛搶他女友，本月1日晚間找來5名友人助陣並約鍾男外出談判。余男喝罵鍾男「郭是我女友」，還亮槍恐嚇鍾男付他1萬5千元分手費才不追究。鍾男因沒錢付分手費被迫簽下1.5萬元本票方才脫身。

不料余男事後仍不罷休，2日凌晨再約鍾男至余男永和區住處外談判，鍾男不疑有他騎車載郭女赴約，到場時見余男及另外5名友人呂男、徐男、吳男、黃男、莊男已在場，余男等人隨即逼鍾男及郭女一同前往新店山區耕讀亭談判。

雙方談判過程中，余男要求鍾男拍道歉影片，鍾男自覺受辱不願拍攝，怒而動手勒住余男脖子並徒手攻擊，余男5名友人見狀上前將2人拉開，並持球棒圍毆鍾男，導致鍾男全身多處擦挫傷倒地。全部過程都被余男友人拍下PO網。