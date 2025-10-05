快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄26歲李姓男子今天凌晨到超商買菸，店員要他出示證件卻讓李男不滿，多次向店員嗆聲「阿不然我像幾歲？」因李男情緒激昂，直到警方到場後才慢慢平復，最後順利買到他要的香菸，才悻然離開超商。

李男今年凌晨1時許，到鼓山區華泰路某家超商買菸，當時店員見他看起來不像成年人，便要李男出示身分證件，沒料此舉卻引起李男不滿，一直問店員「不然我算幾歲啦」、「阿不然我像幾歲？」

李男嗆聲過程都被其他消費者拍下，邊罵邊質問店員「別人買你就沒問，為什麼我買就問？」李男自稱有證件，結果卻拿出手機，最後逼得店家只能報警。

警方獲報前往協調，李男情緒已平復，經確認他已滿26歲，符合買菸年齡，最後成功買到他要的菸品離開超商。

警方表示，因李男後來並未對店員有其他滋擾行為，員警口頭告誡、約束，店家強調政府規定購買香菸，必須出示證件，了解消費者是否成年，不得販賣給未成年香菸，李男自行離開店內，並未對店員有其他滋擾行為。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

警方到場後確認李男成年，讓他成功買到香菸。讀者提供
店員 超商 消費者

相關新聞

好友竟搶自己女友 新北綠帽男逼情敵簽1.5萬本票還押上山痛毆

新北市余男因不滿好友鍾男搶他女友，逼鍾男簽1萬5千元分手費本票，2日凌晨又揪眾強押鍾男至新店山區迫拍道歉影片，鍾男不從反...

高雄男買菸被要求看證件 飆罵店員「我像幾歲？」驚動警方到場

高雄26歲李姓男子今天凌晨到超商買菸，店員要他出示證件卻讓李男不滿，多次向店員嗆聲「阿不然我像幾歲？」因李男情緒激昂，直...

影／中秋衝武嶺放煙火 太管處報警要查：罰金翻倍

中秋3天連假，合歡山又見夜遊車潮，但有遊客今凌晨近5時在武嶺一帶放煙火，絢爛花火照亮夜空，現場爆裂聲連連；但合歡山位居太...

影／連假遊客轎車陷彰化沙灘驚魂記 幸海巡科技監控及時救援

彰化縣芳苑鄉王功海岸沿線不僅可採蚵、賞王功夕陽美景，還有海空步道等景點，連假均會吸引許多遊客造訪，但昨天就有遊客因不熟悉...

彰基辦公室驚傳火警 員工緊急自行滅火

彰化市彰化基督教醫院今上午9點多驚傳火警。消防局獲報立即派遣14車29人前往救援，抵達現場後，發現起火點為總院地下一樓放...

高雄民宅失火鄰居驚見火光隔鐵窗用水瓢滅火 網：完美詮釋杯水車薪

高市大寮區溪寮路一處民宅今天凌晨時分突然失火，鄰居在陽台驚見橘光，以為中秋節放煙火，後發現隔壁燒起來，嚇得用水瓢滅火，還...

