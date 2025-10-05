聽新聞
高雄男買菸被要求看證件 飆罵店員「我像幾歲？」驚動警方到場
高雄26歲李姓男子今天凌晨到超商買菸，店員要他出示證件卻讓李男不滿，多次向店員嗆聲「阿不然我像幾歲？」因李男情緒激昂，直到警方到場後才慢慢平復，最後順利買到他要的香菸，才悻然離開超商。
李男今年凌晨1時許，到鼓山區華泰路某家超商買菸，當時店員見他看起來不像成年人，便要李男出示身分證件，沒料此舉卻引起李男不滿，一直問店員「不然我算幾歲啦」、「阿不然我像幾歲？」
李男嗆聲過程都被其他消費者拍下，邊罵邊質問店員「別人買你就沒問，為什麼我買就問？」李男自稱有證件，結果卻拿出手機，最後逼得店家只能報警。
警方獲報前往協調，李男情緒已平復，經確認他已滿26歲，符合買菸年齡，最後成功買到他要的菸品離開超商。
警方表示，因李男後來並未對店員有其他滋擾行為，員警口頭告誡、約束，店家強調政府規定購買香菸，必須出示證件，了解消費者是否成年，不得販賣給未成年香菸，李男自行離開店內，並未對店員有其他滋擾行為。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
