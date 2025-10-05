越女車資糾紛怨警冷漠 桃園警：依法受理未有差別

快訊

中央社／ 桃園5日電

2名越南籍女子3 日晚間因車資糾紛與駕駛起衝突互控傷害，女子發文質疑報警後遭冷漠及差別對待，桃園市警局桃園分局今天表示，警方依規定受理並移送法辦，未有冷漠及差別待遇。

1名女子在社群軟體Threads發文表示，她是來台工作與學習的越南人，也需要被公平對待，台灣計程車司機不僅將她們載錯地點，還不斷索取車資甚至施以言語與肢體暴力，報警後卻遭警方冷漠對待，懷疑因為自己是外國人，讓她不禁質疑台灣的法律。

自稱是發文越南女子的姊姊也在回應中指出，事發後有陪同至醫院驗傷並取得診斷證明，但不能理解只有她們必須在派出所做筆錄，計程車司機卻不用，要求調閱行車紀錄器，卻遭警方以「沒有這個權力去要求對方給我們看」回應，懷疑遭差別對待。

桃園分局今天上午發布新聞稿回應表示，大樹派出所於3日晚間7時20分許接獲民眾報案說有計程車司機與2名外籍女子發生糾紛，員警到場了解為計程車司機蕭男（69歲）搭載2名越南籍女子，根據女子提供地址欲前往八德區，但蕭男輸入地址後，網路地圖顯示地點與乘客所稱不同，乘客隨即表示不去了，由於車輛已行駛一段距離，蕭男因此索要新台幣90元車資。

警方說，2名乘客認為未抵達目的地而不願支付，雙方因此發生衝突進而互相拉扯，導致3人輕微擦挫傷，經員警詢問，雙方均表示要向對方提出傷害告訴，員警立即協助護送2名外籍女子前往醫院驗傷，並叮嚀索要相關證明，後續依規定受理並開具受理案件證明單，期間因雙方協調無法達成和解，員警也說明相關糾紛應循法律途徑處理，全案依傷害罪嫌函請偵辦。

桃園分局也強調，員警在接獲報案後積極協助辦理，並依規定受理報案及提告，未有如網友所說冷漠等情事。至於女子說警方不願協助調閱影像畫面，實際是因為計程車上並未安裝行車紀錄器，不是如女子所說的差別待遇，警方一切依法辦理。

計程車司機 桃園 越南

