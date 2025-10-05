聽新聞
彰基辦公室驚傳火警 員工緊急自行滅火
彰化市彰化基督教醫院今上午9點多驚傳火警。消防局獲報立即派遣14車29人前往救援，抵達現場後，發現起火點為總院地下一樓放射腫瘤科辦公室，燃燒面積約1平方公尺，但現場火勢已由院方自行撲滅，無人受困傷亡，詳細起火原因仍須調查。
消防局指出，現場人員在消防隊趕抵前10分鐘內將火勢完全撲滅，無人員傷亡，辦公室內無危險物品，消防人員後續協助排煙。
彰基指出，總院院區腫瘤中心地下一樓辦公室，於今日上午9時45分許發生火警。院內中央監控系統於第一時間偵測到異常，警衛人員立即通報，並啟動院內消防應變機制。
院方也說，現場同仁反應迅速，依循平時消防演練標準作業流程，立即使用滅火器進行初期滅火，於10分鐘內已將火勢完全撲滅，有效控制災情，並無擴大延燒之虞。
這事件起火點為非醫療區域辦公室，並無任何人員傷亡，也未對病人安全、門診、住院及檢查等醫療作業造成任何影響。目前全院營運一切正常，民眾可安心就醫。
