快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／中秋衝武嶺放煙火 太管處報警要查：罰金翻倍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

中秋3天連假，合歡山又見夜遊車潮，但有遊客今凌晨近5時在武嶺一帶放煙火，絢爛花火照亮夜空，現場爆裂聲連連；但合歡山位居太魯閣國家公園內，禁止燃放煙火，太管處表示，已報警追查行為人，新規罰金從1500提高到3000元

合歡山位居太魯閣國家公園，且是台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，是熱門景點，中秋連假更吸引大批民眾上山追星賞月，其中武嶺地區是汽車可直達的最高公路點，並設有觀景平台及停車場，入夜人潮多，不料今凌晨遊客卻脫序違規。

有民眾在Threads上分享，今凌晨4時49分竟有人在武嶺停車場附近施放煙火，影片中，絢爛花火照亮夜空，爆裂聲此起彼落；也有人拍下疑是一票年輕人施放煙火，車輛違停對面路邊拍攝錄影，誇張行徑讓人直覺「不妥」才PO上網詢問。

而這群年輕人在武嶺放煙火行徑，引起網友撻伐，不少人指出「在國家公園放煙火已經觸法」，有人則痛批在「八成是89猴在搞」、「白痴，燒起來就準備賠到脫褲」等，也有人感謝PO文者見義勇為將畫面拍下來，警方及相關單位才能追查。

對此，太魯閣國家公園管理處表示，合歡山海拔逾3000公尺，擁有許多台灣特有動植物，正因高山生態環境脆弱，受損難回復，因此明令禁止燃放鞭炮、煙火、炊煮、烤肉、亂丟垃圾等行為，放煙火明顯觸法，已報警協助追查行為人到案。

此外，該處修訂「太魯閣國家公園區域禁止事項」於今年9月公告實施，燃放煙火罰金從1500元提高到3000元，將依新規定開罰；若引發森林火災將依「森林法」究辦，更恐面臨2年以下徒刑、拘役或科30萬元以下罰金，切勿以身試法。

中秋3天連假，有遊客今凌晨近5時在合歡山武嶺放煙火，絢爛照亮夜空，但行為已觸法，太管處已報警追查。圖／擷取自Threads，網友bslee1002提供
中秋3天連假，有遊客今凌晨近5時在合歡山武嶺放煙火，絢爛照亮夜空，但行為已觸法，太管處已報警追查。圖／擷取自Threads，網友bslee1002提供

太魯閣國家公園 武嶺 合歡山

延伸閱讀

單親爸罹重病欠醫療費陷困 圓融行善團18萬5千元中秋送暖

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？應曉薇聲明：選不選都隨緣

中秋了還是熱！10縣市亮高溫黃橙燈 恐36度以上

6大吉日聚中秋 這4天「曬月亮」轉運…但4種人要「躲月」做1事可擋煞

相關新聞

好友竟搶自己女友 新北綠帽男逼情敵簽1.5萬本票還押上山痛毆

新北市余男因不滿好友鍾男搶他女友，逼鍾男簽1萬5千元分手費本票，2日凌晨又揪眾強押鍾男至新店山區迫拍道歉影片，鍾男不從反...

高雄男買菸被要求看證件 飆罵店員「我像幾歲？」驚動警方到場

高雄26歲李姓男子今天凌晨到超商買菸，店員要他出示證件卻讓李男不滿，多次向店員嗆聲「阿不然我像幾歲？」因李男情緒激昂，直...

影／中秋衝武嶺放煙火 太管處報警要查：罰金翻倍

中秋3天連假，合歡山又見夜遊車潮，但有遊客今凌晨近5時在武嶺一帶放煙火，絢爛花火照亮夜空，現場爆裂聲連連；但合歡山位居太...

影／連假遊客轎車陷彰化沙灘驚魂記 幸海巡科技監控及時救援

彰化縣芳苑鄉王功海岸沿線不僅可採蚵、賞王功夕陽美景，還有海空步道等景點，連假均會吸引許多遊客造訪，但昨天就有遊客因不熟悉...

彰基辦公室驚傳火警 員工緊急自行滅火

彰化市彰化基督教醫院今上午9點多驚傳火警。消防局獲報立即派遣14車29人前往救援，抵達現場後，發現起火點為總院地下一樓放...

高雄民宅失火鄰居驚見火光隔鐵窗用水瓢滅火 網：完美詮釋杯水車薪

高市大寮區溪寮路一處民宅今天凌晨時分突然失火，鄰居在陽台驚見橘光，以為中秋節放煙火，後發現隔壁燒起來，嚇得用水瓢滅火，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。