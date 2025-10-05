影／中秋衝武嶺放煙火 太管處報警要查：罰金翻倍

中秋3天連假，合歡山又見夜遊車潮，但有遊客今凌晨近5時在武嶺一帶放煙火，絢爛花火照亮夜空，現場爆裂聲連連；但合歡山位居太魯閣國家公園內，禁止燃放煙火，太管處表示，已報警追查行為人，新規罰金從1500提高到3000元

合歡山位居太魯閣國家公園，且是台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，是熱門景點，中秋連假更吸引大批民眾上山追星賞月，其中武嶺地區是汽車可直達的最高公路點，並設有觀景平台及停車場，入夜人潮多，不料今凌晨遊客卻脫序違規。

有民眾在Threads上分享，今凌晨4時49分竟有人在武嶺停車場附近施放煙火，影片中，絢爛花火照亮夜空，爆裂聲此起彼落；也有人拍下疑是一票年輕人施放煙火，車輛違停對面路邊拍攝錄影，誇張行徑讓人直覺「不妥」才PO上網詢問。

而這群年輕人在武嶺放煙火行徑，引起網友撻伐，不少人指出「在國家公園放煙火已經觸法」，有人則痛批在「八成是89猴在搞」、「白痴，燒起來就準備賠到脫褲」等，也有人感謝PO文者見義勇為將畫面拍下來，警方及相關單位才能追查。

對此，太魯閣國家公園管理處表示，合歡山海拔逾3000公尺，擁有許多台灣特有動植物，正因高山生態環境脆弱，受損難回復，因此明令禁止燃放鞭炮、煙火、炊煮、烤肉、亂丟垃圾等行為，放煙火明顯觸法，已報警協助追查行為人到案。