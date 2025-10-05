聽新聞
0:00 / 0:00
影／中秋衝武嶺放煙火 太管處報警要查：罰金翻倍
中秋3天連假，合歡山又見夜遊車潮，但有遊客今凌晨近5時在武嶺一帶放煙火，絢爛花火照亮夜空，現場爆裂聲連連；但合歡山位居太魯閣國家公園內，禁止燃放煙火，太管處表示，已報警追查行為人，新規罰金從1500提高到3000元
合歡山位居太魯閣國家公園，且是台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，是熱門景點，中秋連假更吸引大批民眾上山追星賞月，其中武嶺地區是汽車可直達的最高公路點，並設有觀景平台及停車場，入夜人潮多，不料今凌晨遊客卻脫序違規。
有民眾在Threads上分享，今凌晨4時49分竟有人在武嶺停車場附近施放煙火，影片中，絢爛花火照亮夜空，爆裂聲此起彼落；也有人拍下疑是一票年輕人施放煙火，車輛違停對面路邊拍攝錄影，誇張行徑讓人直覺「不妥」才PO上網詢問。
而這群年輕人在武嶺放煙火行徑，引起網友撻伐，不少人指出「在國家公園放煙火已經觸法」，有人則痛批在「八成是89猴在搞」、「白痴，燒起來就準備賠到脫褲」等，也有人感謝PO文者見義勇為將畫面拍下來，警方及相關單位才能追查。
對此，太魯閣國家公園管理處表示，合歡山海拔逾3000公尺，擁有許多台灣特有動植物，正因高山生態環境脆弱，受損難回復，因此明令禁止燃放鞭炮、煙火、炊煮、烤肉、亂丟垃圾等行為，放煙火明顯觸法，已報警協助追查行為人到案。
此外，該處修訂「太魯閣國家公園區域禁止事項」於今年9月公告實施，燃放煙火罰金從1500元提高到3000元，將依新規定開罰；若引發森林火災將依「森林法」究辦，更恐面臨2年以下徒刑、拘役或科30萬元以下罰金，切勿以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言