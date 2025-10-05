快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／連假遊客轎車陷彰化沙灘驚魂記 幸海巡科技監控及時救援

聯合報／ 記者林宛諭林敬家／彰化即時報導

彰化縣芳苑鄉王功海岸沿線不僅可採蚵、賞王功夕陽美景，還有海空步道等景點，連假均會吸引許多遊客造訪，但昨天就有遊客因不熟悉潮汐漲退潮時間，轎車受困於福寶蚵道，幸海巡署人員即刻救援，才讓遊客脫困，也呼籲遊客若到沿海遊玩，要注意安全。

海巡署中部分署第三岸巡隊鹿港機動巡邏站昨天下午約1點透過科技裝備「環島智慧型岸際監控系統」查看王功海域岸際，發現福寶蚵道有一輛白色轎車疑似受困，即通報線上巡邏人員前往查看，發現轎車已陷於沙泥地中，無法自行脫困，立即協調當地蚵車業者以蚵車方式拖帶車輛，海巡人員並以人力輔助推行，順利協助車輛脫困，解除一場遊客驚魂記。

海巡人員表示，遊客是開車到蚵道賞景，因不熟悉潮汐變化，把轎車開到退潮的灘地，下車賞景拍照，等發現轎車車輪已陷泥中，來不及即時離開，嚇出冷汗，幸好海巡署在連假期間加強科技巡邏，即時發現，成功救援。

第三岸巡隊表示，海巡單位平時運用高科技「環島智慧型岸際監控系統」即時掌握海岸沿線狀況，能在第一時間發現異常並投入救援，也提醒民眾若欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，瞭解各縣市海域狀況，以降低危安風險，確保遊憩安全。

昨天有遊客因不熟悉潮汐漲退潮時間，轎車受困於福寶蚵道，幸海巡署人員即刻救援，才讓遊客脫困。圖／海巡署第三岸巡隊提供
昨天有遊客因不熟悉潮汐漲退潮時間，轎車受困於福寶蚵道，幸海巡署人員即刻救援，才讓遊客脫困。圖／海巡署第三岸巡隊提供
昨天有遊客因不熟悉潮汐漲退潮時間，轎車受困於福寶蚵道，幸海巡署人員即刻救援，才讓遊客脫困。圖／海巡署第三岸巡隊提供
昨天有遊客因不熟悉潮汐漲退潮時間，轎車受困於福寶蚵道，幸海巡署人員即刻救援，才讓遊客脫困。圖／海巡署第三岸巡隊提供
昨天有遊客因不熟悉潮汐漲退潮時間，轎車受困於福寶蚵道，幸海巡署人員即刻救援，才讓遊客脫困。圖／海巡署第三岸巡隊提供
昨天有遊客因不熟悉潮汐漲退潮時間，轎車受困於福寶蚵道，幸海巡署人員即刻救援，才讓遊客脫困。圖／海巡署第三岸巡隊提供

海巡署 環島 監控

延伸閱讀

疑未依號誌指示 轎車北市大度路左轉遭直行小黃撞翻

中壢警9天連假查獲15非法移工 與移民署聯手強力查緝

2025台灣設計展倒數計時 「冠軍行」首度亮相曝彰化活力

影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆！他還駕車撞海巡人員

相關新聞

好友竟搶自己女友 新北綠帽男逼情敵簽1.5萬本票還押上山痛毆

新北市余男因不滿好友鍾男搶他女友，逼鍾男簽1萬5千元分手費本票，2日凌晨又揪眾強押鍾男至新店山區迫拍道歉影片，鍾男不從反...

高雄男買菸被要求看證件 飆罵店員「我像幾歲？」驚動警方到場

高雄26歲李姓男子今天凌晨到超商買菸，店員要他出示證件卻讓李男不滿，多次向店員嗆聲「阿不然我像幾歲？」因李男情緒激昂，直...

影／中秋衝武嶺放煙火 太管處報警要查：罰金翻倍

中秋3天連假，合歡山又見夜遊車潮，但有遊客今凌晨近5時在武嶺一帶放煙火，絢爛花火照亮夜空，現場爆裂聲連連；但合歡山位居太...

影／連假遊客轎車陷彰化沙灘驚魂記 幸海巡科技監控及時救援

彰化縣芳苑鄉王功海岸沿線不僅可採蚵、賞王功夕陽美景，還有海空步道等景點，連假均會吸引許多遊客造訪，但昨天就有遊客因不熟悉...

彰基辦公室驚傳火警 員工緊急自行滅火

彰化市彰化基督教醫院今上午9點多驚傳火警。消防局獲報立即派遣14車29人前往救援，抵達現場後，發現起火點為總院地下一樓放...

高雄民宅失火鄰居驚見火光隔鐵窗用水瓢滅火 網：完美詮釋杯水車薪

高市大寮區溪寮路一處民宅今天凌晨時分突然失火，鄰居在陽台驚見橘光，以為中秋節放煙火，後發現隔壁燒起來，嚇得用水瓢滅火，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。