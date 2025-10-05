聽新聞
0:00 / 0:00
影／連假遊客轎車陷彰化沙灘驚魂記 幸海巡科技監控及時救援
彰化縣芳苑鄉王功海岸沿線不僅可採蚵、賞王功夕陽美景，還有海空步道等景點，連假均會吸引許多遊客造訪，但昨天就有遊客因不熟悉潮汐漲退潮時間，轎車受困於福寶蚵道，幸海巡署人員即刻救援，才讓遊客脫困，也呼籲遊客若到沿海遊玩，要注意安全。
海巡署中部分署第三岸巡隊鹿港機動巡邏站昨天下午約1點透過科技裝備「環島智慧型岸際監控系統」查看王功海域岸際，發現福寶蚵道有一輛白色轎車疑似受困，即通報線上巡邏人員前往查看，發現轎車已陷於沙泥地中，無法自行脫困，立即協調當地蚵車業者以蚵車方式拖帶車輛，海巡人員並以人力輔助推行，順利協助車輛脫困，解除一場遊客驚魂記。
海巡人員表示，遊客是開車到蚵道賞景，因不熟悉潮汐變化，把轎車開到退潮的灘地，下車賞景拍照，等發現轎車車輪已陷泥中，來不及即時離開，嚇出冷汗，幸好海巡署在連假期間加強科技巡邏，即時發現，成功救援。
第三岸巡隊表示，海巡單位平時運用高科技「環島智慧型岸際監控系統」即時掌握海岸沿線狀況，能在第一時間發現異常並投入救援，也提醒民眾若欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，瞭解各縣市海域狀況，以降低危安風險，確保遊憩安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言