高雄民宅失火鄰居驚見火光隔鐵窗用水瓢滅火 網：完美詮釋杯水車薪

高市大寮區溪寮路一處民宅今天凌晨時分突然失火，鄰居在陽台驚見橘光，以為中秋節放煙火，後發現隔壁燒起來，嚇得用水瓢滅火，還不忘錄下過程PO網，網友笑稱「完美詮釋杯水車薪」；警消獲報趕抵，火勢10分鐘後撲滅，幸無人受傷。

網路社群今有網友貼文指，洗完澡想睡了，聽到聲響，心想幾點了還在放煙火，想說是中秋節的關係，所以不以為意，直到看到窗戶外面有橘光，就去陽台看一下，結果發現隔壁燒起來，讓原PO緊張到手足無措，還大叫火燒厝 了。

原PO事後將手機錄下的影片PO網，有網友看到原PO以水瓢滅火，笑稱「要用水管沖水，用瓢子可能效果不大」、「這影片完美體現了一個成語杯水車薪」；另有網友指，「用水瓢有什麼意義不趕快跑，到時候爆炸，人直接沒了」。

警消指出，今天凌晨零時55分許接獲大寮區溪寮路二段火警案，消防局出動8車20人前往，發現是無人居住的三合院民宅起火，屋內僅堆放雜物，現場無人受傷受困。