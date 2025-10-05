疑未依號誌指示 轎車北市大度路左轉遭直行小黃撞翻
蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆，警、消介入蔡男無傷，計程車司機林男與一名乘客身受擦挫傷，所幸意識清楚無大礙，警方初步確認雙方駕駛酒測值為0，肇事原因及肇事責任待釐清。
警方調查，19歲蔡男昨晚7時許駕駛轎車從大度路三段左轉中央北路四段，右車尾遭對向直行的計程車追撞，蔡男車輛翻覆，蔡男未受傷，計程車則車頭毀損，司機52歲林男及車上一名乘客分別受擦挫傷，所幸3人皆意識清楚、無大礙。
員警介入初步確認2人酒測值為0，林男自稱路燈直行，但現場監視器未拍攝到路口號誌，警方初步不排除蔡男未依號誌指示轉彎而肇事，確切肇因及肇責仍待釐清。警方呼籲，用路人於道路上行駛應隨時注意車前狀況，必要時應減速慢行，以維護交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言