快訊

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

0050比高股息更適合無腦買！存股哥：完全沒有平準金、殖利率這些問題

疑未依號誌指示 轎車北市大度路左轉遭直行小黃撞翻

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆，警、消介入蔡男無傷，計程車司機林男與一名乘客身受擦挫傷，所幸意識清楚無大礙，警方初步確認雙方駕駛酒測值為0，肇事原因及肇事責任待釐清。

警方調查，19歲蔡男昨晚7時許駕駛轎車從大度路三段左轉中央北路四段，右車尾遭對向直行的計程車追撞，蔡男車輛翻覆，蔡男未受傷，計程車則車頭毀損，司機52歲林男及車上一名乘客分別受擦挫傷，所幸3人皆意識清楚、無大礙。

員警介入初步確認2人酒測值為0，林男自稱路燈直行，但現場監視器未拍攝到路口號誌，警方初步不排除蔡男未依號誌指示轉彎而肇事，確切肇因及肇責仍待釐清。警方呼籲，用路人於道路上行駛應隨時注意車前狀況，必要時應減速慢行，以維護交通安全。

員警介入初步確認2人酒測值為0，林男自稱路燈直行，但現場監視器未拍攝到路口號誌，警方初步不排除蔡男未依號誌指示轉彎而肇事。圖／讀者提供
員警介入初步確認2人酒測值為0，林男自稱路燈直行，但現場監視器未拍攝到路口號誌，警方初步不排除蔡男未依號誌指示轉彎而肇事。圖／讀者提供
蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆。圖／讀者提供
蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆。圖／讀者提供
蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆。圖／讀者提供
蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆。圖／讀者提供
員警介入初步確認2人酒測值為0，林男自稱路燈直行，但現場監視器未拍攝到路口號誌，警方初步不排除蔡男未依號誌指示轉彎而肇事。圖／讀者提供
員警介入初步確認2人酒測值為0，林男自稱路燈直行，但現場監視器未拍攝到路口號誌，警方初步不排除蔡男未依號誌指示轉彎而肇事。圖／讀者提供
蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆。圖／讀者提供
蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆。圖／讀者提供

計程車司機 意識 酒測

延伸閱讀

回響／不怕曬了！北市打造「街頭家具」 要做得比韓國遮陽傘更美

北市民生社區生態公園整建 地方提誘蝶減量設計亮點

北市副市長李四川：MOU失效並非壞事 本周與輝達協商北士科基地

影／疑未依車道規定左轉 路口遭計程車撞「90度翻車」畫面曝

相關新聞

影／中秋衝武嶺放煙火 太管處報警要查：罰金翻倍

中秋3天連假，合歡山又見夜遊車潮，但有遊客今凌晨近5時在武嶺一帶放煙火，絢爛花火照亮夜空，現場爆裂聲連連；但合歡山位居太...

影／連假遊客轎車陷彰化沙灘驚魂記 幸海巡科技監控及時救援

彰化縣芳苑鄉王功海岸沿線不僅可採蚵、賞王功夕陽美景，還有海空步道等景點，連假均會吸引許多遊客造訪，但昨天就有遊客因不熟悉...

彰基辦公室驚傳火警 員工緊急自行滅火

彰化市彰化基督教醫院今上午9點多驚傳火警。消防局獲報立即派遣14車29人前往救援，抵達現場後，發現起火點為總院地下一樓放...

高雄民宅失火鄰居驚見火光隔鐵窗用水瓢滅火 網：完美詮釋杯水車薪

高市大寮區溪寮路一處民宅今天凌晨時分突然失火，鄰居在陽台驚見橘光，以為中秋節放煙火，後發現隔壁燒起來，嚇得用水瓢滅火，還...

疑未依號誌指示 轎車北市大度路左轉遭直行小黃撞翻

蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆，警、消介入蔡男無傷，計程車司機林...

中秋連假傳意外 台中南屯六旬婦墜落社區車道身亡

目前是中秋連假期間，台中市消防局今天清晨7時許獲報，一名六旬婦人倒臥在南屯區一棟社區大樓的車道，疑為高處墜落，經送醫急救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。