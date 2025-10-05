疑未依號誌指示 轎車北市大度路左轉遭直行小黃撞翻

蔡姓男子昨駕車於台北市北投區大度路三段左轉中央北路四段時，遭對向直行計程車追撞車尾翻覆，警、消介入蔡男無傷，計程車司機林男與一名乘客身受擦挫傷，所幸意識清楚無大礙，警方初步確認雙方駕駛酒測值為0，肇事原因及肇事責任待釐清。

警方調查，19歲蔡男昨晚7時許駕駛轎車從大度路三段左轉中央北路四段，右車尾遭對向直行的計程車追撞，蔡男車輛翻覆，蔡男未受傷，計程車則車頭毀損，司機52歲林男及車上一名乘客分別受擦挫傷，所幸3人皆意識清楚、無大礙。