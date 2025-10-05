慘了！新竹果菜服務員收銀時分14次摸走8400元 遭判刑一年　

快訊

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

黃姓女子任職新竹縣一間果菜行外場服務員，因缺錢花用，黃女竟於2021年10月間利用傍晚擔任收銀業務之際順手牽羊14次，每次竊取100至1000元不等金額，總共摸走8400元；新竹地院審理終結，法官認為事證明確，將黃女依業務侵占罪判刑一年。

判決書指出，黃女2021年8月至10月間在新竹縣一間果菜行擔任外場服務員，負責外場商品擺設及收銀業務，2021年10月間，她利用執行收銀業務之際，摸走店家款項，每次犯案時間都在傍晚4點至晚間7點之間，每次順手牽羊100至1000元不等，犯案金額共8400元，後來遭果菜行負責人察覺，向警方報案。

法官審理時，黃女坦承犯行，法官認為，黃女不知勉力謀事，循正途獲取一己所需財物，竟為一己私利，犯下業務侵占，造成果菜行負責人財產損害，考量黃坦承犯行，態度尚可，審酌依業務侵占罪判刑一年。

黃女2021年8月至10月期間利用擔任果菜行收銀業務之際順手牽羊14次共摸走8400元；新竹地院審理終結，法官認為事證明確,將黃女依業務侵占罪判刑一年。示意圖／ingimage
黃女2021年8月至10月期間利用擔任果菜行收銀業務之際順手牽羊14次共摸走8400元；新竹地院審理終結，法官認為事證明確，將黃女依業務侵占罪判刑一年。示意圖／ingimage

新竹 侵占 法官

