無牌占停車格立刻拖吊 中市北區貨車2小時遭拖離

無牌照車輛占用停車格，影響民眾停車權益，規避繳納停車費。即日起「沒有車牌立刻拖吊」。警方4日獲報北區有停車格停放無牌照貨車，調派員警及拖吊車，2小時內將車輛拖離。

台中市警察局交通大隊今天透過新聞稿表示，台中市路邊停車格數量有限，無牌照車輛占用停車格的行為，影響民眾停車權益又藉此規避繳納停車費。市長盧秀燕3日在市議會回應議員質詢時，明確指示「沒有車牌就立即拖吊」，有效維護市民停車權益。

交通局停車巡查員4日發現北區民權路397號前停車格被一輛無牌照的貨車占用，立刻通報警方，交通警察大隊獲報後，調派員警及拖吊車，不到2小時內就迅速將車輛拖離。

市警局提醒，車輛未領用有效牌照、未懸掛號牌時，依法即不得在道路或路邊停車格位停車，違反者將遭舉發並移置保管車輛。呼籲市民駕駛車輛，應合法領用並依規定懸掛牌照，遵守相關交通法令，以共同營造幸福、宜居、安全的交通環境。