上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

華航機隊／飛美航班與經濟奇蹟一同起飛 他成首航機長

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？ 應曉薇聲明：選不選都隨緣

影／台中警消、義消揪團赴花蓮 看到災情不捨盼鏟土助復原

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

花蓮光復堰塞湖洪災，台灣出現數萬名自動自發的鏟子超人，台中也有一群消防隊員和義消，看到災情畫面不捨難過，自行揪團赴花蓮鏟土助復原；豐南消防分隊小隊長林永鴻表示，他看到台中市消防局和各縣市消防局陸續派員支援救災，自己也要盡點心力，他很感謝家人和同事支持。

這次揪團到花蓮協助鏟土的有豐南消防分隊小隊長林永鴻、豐南分隊隊員陳建勲、豐南義消分隊幹事謝慶賢、石岡分隊小隊長陳達興，豐南義消分隊大力支持，4名警、義消請假自行開車到災區，二天一夜幫忙災區挖污泥，一間地方活動中心、一戶民宅、一間學校。

小隊長林永鴻表示，從花蓮災害發生當天，他每天從早到晚一直關注著新聞播報災區情況，陸續傳出花蓮光復鄉很多民眾受困、受傷、失聯，心中鼻酸湧上心頭。

他在消防工作任職22年，對幫助及解救民眾，一直充滿熱忱，看到台中市消防局及各縣市消防局也陸續派員支援救災，心想自己也要盡點心力。在不影響自己隊上勤務前提下，也和家人溝通，感謝妻子體諒及支持，決定找志同道合的同伴，一起前往花蓮幫忙。

他說一行4人雖然只能對光復鄉居民幫到一點小忙，但如果也能藉由這次機會，讓更多人知道，光復鄉還是需要很多人力來幫忙復原重建，大家的付出就值得；他說因為假日已經有很多民眾及志工前往幫忙，逆向思考，平日應該更欠缺人手，才決定平日到災區幫忙。

林永鴻說，如果每個人能多幫上一點小忙，很多民眾就能累積很多能量，就能讓光復鄉居民，早日恢復家園。

台中一名計程車司機日前也搭遊覽車到花蓮光復幫忙鏟土，他說看到災情很震憾，比媒體報導的畫面還嚴重，他只幫忙鏟土半天，就要再搭9小時車回台中，全身痠痛，但內心很滿足。

台中市消防隊員和義消自行揪團到花蓮災區，為災區鏟土助復原。圖／消防隊員提供
