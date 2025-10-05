快訊

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

華航機隊／飛美航班與經濟奇蹟一同起飛 他成首航機長

中秋行程跑攤拉女兒同行有意交棒？ 應曉薇聲明：選不選都隨緣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南屯5歲童拿鑰匙出門找媽媽...搞烏龍反鎖社區外警來助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中南屯5歲女童母親出門，暫時將女童委由友人照顧，未料女童無聊，趁友人不注意時，拿著桌上鑰匙外出，卻拿到汽車鑰匙，女童被反鎖在公寓一樓外，有民眾發現後報警，警方到場協助，順利替女童找到協助照料的友人，化解虛驚。

第四分局黎明派出所上月底接獲民眾報案，指出社區大門口有年約5歲的女童獨自在外，警員劉旻鼝、陳祈安獲報後趕抵現場，發現女童手上緊緊握著一串鑰匙，站在門口不知所措。

警員耐心安撫女童情緒，進一步詢問狀況，得知女童的母親因工作外出，暫時委託友人照顧，沒想到她在家無聊，一時興起想「找媽媽」，才會反鎖家門外，但僅記得「家住在三樓」，不記得門牌號碼。

警員透過熱心鄰居幫忙，帶著女童在大樓內逐層尋找，母親委託照料的友人也已發現孩子不見，也急得在社區內邊喊邊跑，順利讓女童返家。

第四警分局呼籲，家中如有年幼孩童，家長與照顧者務必加強留意孩子動向，避免讓孩子獨自外出。平時也應教導正確的求助方式，一旦走失請立即撥打110報案，警察將在第一時間介入協助，讓孩子平安回家。

台中市南屯區5歲女童上月底被反鎖在社區公寓外，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市南屯區5歲女童上月底被反鎖在社區公寓外，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市南屯區5歲女童上月底被反鎖在社區公寓外，警方到場協助。圖／第四警分局提供
台中市南屯區5歲女童上月底被反鎖在社區公寓外，警方到場協助。圖／第四警分局提供

女童 鑰匙 母親

延伸閱讀

北市民生社區生態公園整建 地方提誘蝶減量設計亮點

影／蘆洲便當店氣爆更驚悚畫面曝光 同社區1個月2次火警

EVOASIS AC充電樁全新上市 價格最實在，家用商用一次到位

車怎麼打不開！82歲老翁誤認隔壁車好急 警耐心助找回

相關新聞

慘了！新竹果菜服務員收銀時分14次摸走8400元 遭判刑一年　

黃姓女子任職新竹縣一間果菜行外場服務員，因缺錢花用，黃女竟於2021年10月間利用傍晚擔任收銀業務之際順手牽羊14次，每...

中秋連假傳意外 台中南屯六旬婦墜落社區車道身亡

目前是中秋連假期間，台中市消防局今天清晨7時許獲報，一名六旬婦人倒臥在南屯區一棟社區大樓的車道，疑為高處墜落，經送醫急救...

影／台中警消、義消揪團赴花蓮 看到災情不捨盼鏟土助復原

花蓮光復堰塞湖洪災，台灣出現數萬名自動自發的鏟子超人，台中也有一群消防隊員和義消，看到災情畫面不捨難過，自行揪團赴花蓮鏟...

影／南屯5歲童拿鑰匙出門找媽媽...搞烏龍反鎖社區外警來助

台中南屯5歲女童因母親出門，暫時將女童委由友人照顧，未料女童無聊，趁友人不注意時，拿著桌上鑰匙外出，卻拿到汽車鑰匙，女童...

對水文與水域活動未知就下水 專家：像進入森林的小白兔

新北市消防局派員前往新店溪粗坑壩，救援遇險的SUP玩家，釀成3死悲劇，聯合報今探討風險成因及因應辦法。台灣開放水域聯盟理...

防溺不能只靠禁止下水 開放水域聯盟：應讓民眾注意水下風險

新北市新店溪粗坑壩事件，讓推動水域解嚴陣營受挫。台灣開放水域聯盟理事長李元治說，政府面對溺水事件，對策常是設「水深危險禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。