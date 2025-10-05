影／南屯5歲童拿鑰匙出門找媽媽...搞烏龍反鎖社區外警來助

台中南屯5歲女童因母親出門，暫時將女童委由友人照顧，未料女童無聊，趁友人不注意時，拿著桌上鑰匙外出，卻拿到汽車鑰匙，女童被反鎖在公寓一樓外，有民眾發現後報警，警方到場協助，順利替女童找到協助照料的友人，化解虛驚。

第四分局黎明派出所上月底接獲民眾報案，指出社區大門口有年約5歲的女童獨自在外，警員劉旻鼝、陳祈安獲報後趕抵現場，發現女童手上緊緊握著一串鑰匙，站在門口不知所措。

警員耐心安撫女童情緒，進一步詢問狀況，得知女童的母親因工作外出，暫時委託友人照顧，沒想到她在家無聊，一時興起想「找媽媽」，才會反鎖家門外，但僅記得「家住在三樓」，不記得門牌號碼。

警員透過熱心鄰居幫忙，帶著女童在大樓內逐層尋找，母親委託照料的友人也已發現孩子不見，也急得在社區內邊喊邊跑，順利讓女童返家。