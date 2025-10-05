快訊

對水文與水域活動未知就下水 專家：像進入森林的小白兔

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市消防局派員前往新店溪粗坑壩，救援遇險的SUP玩家，釀成3死悲劇，聯合報今探討風險成因及因應辦法。台灣開放水域聯盟理事長李元治說，遇有落差河段，可先丟漂流木或寶特瓶觀察吸力，想在動態水域活動，一定要具備進階知識跟技術。

李元治說，在平靜的水域，即使踩不到底，如果能夠具備韻律呼吸、抬頭蛙式、基本仰泳等技能，應該就能自保待援。但在像粗坑壩這樣動態的水域，又是另外一個世界，必須要有更進階的水文知識跟操控技能。

長年玩急流獨木舟、海洋獨木舟，李元治說，玩家一定要懂得判斷水文，學習過程中自然就會知道倒捲流是非常危險的。如果是從上游往下划，絕對不能夠打橫，只能直直的往前衝，而且下去後要猛力往前衝，用力划，才有可能過關。因為如果不往前划的話，會被水流倒捲回去。

李元治表示，玩急流獨木舟通過有落差的河段，如果狀況不明朗，他會先在河岸找一些漂流木，或者是寶特瓶，先試丟進去，再看會不會被浮出來。如果會浮出來再往下游漂流，代表吸力沒有那麼強，或是沒有吸力。如果丟進去就再沒出來，代表吸力很強。

李元治說，像粗坑壩這種人工的構造物，因為它的寬度很長，不是只有窄窄的倒捲一小段而已，所以是「很難解的東西」，具水文知識跟經驗的人都會遠離。尤其是在一定水量的時候，它會產生很大的吸力。

李元治示警，民眾如果逛大賣場看到在賣SUP、獨木舟，就興沖沖就買下來，甚至是網購取得，卻沒有去學習相對的水文知識與水域活動技術，就會有風險，就好像進入森林的小白兔，對於森林的狀況毫無了解，碰到狀況就會很危險。

消防人員前往粗坑壩救溺殉職，各界惋惜。李元治說，消防員多數比較專長山域、火場救難，具備繩索攀降等能力，但精通水域救援的消防員相對少，加上訓練會受到排班的影響，也難以好好地積極去接受訓練，有待主管機關謀思對策。

本報記者重回粗坑壩溺水事故現場，沿線的水域告示牌眾多，但是一旁游泳的民眾似乎無視它們的存在。記者林昭彰／攝影
本報記者重回粗坑壩溺水事故現場，沿線的水域告示牌眾多，但是一旁游泳的民眾似乎無視它們的存在。記者林昭彰／攝影
新北市5名消防員及義消今年7月間至新店溪粗坑壩救溺，救生艇也翻覆釀成死傷。讀者提供
新北市5名消防員及義消今年7月間至新店溪粗坑壩救溺，救生艇也翻覆釀成死傷。讀者提供

