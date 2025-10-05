防溺不能只靠禁止下水 開放水域聯盟：應讓民眾注意水下風險

新北市新店溪粗坑壩事件，讓推動水域解嚴陣營受挫。台灣開放水域聯盟理事長李元治說，政府面對溺水事件，對策常是設「水深危險禁止游泳」公告，結果民眾更不知道親水如何自保自救，陷入無助解決問題的「死循環」。

1名立槳（SUP）玩家今年7月8日在新店溪粗坑壩水域，受困攔河堰迴流溺斃，並造成前往救援的警議消傷亡，引發國人關注水域遊憩規範及安全問題。

李元治說，政府的角色應該是要讓民眾更了解大自然水域的風險。現在部分水域的公告，已不是一味的禁止游泳、戲水，而是提醒民眾更多資訊，例如到海邊要注意離岸流，更進步一點的還會告訴民眾要怎麼處理。

李元治認為，政府提供的資訊還可以有當地水域適合哪些遊憩項目，適合活動的月分、季節跟什麼樣的風浪，什麼樣子的潮水等等，藉以引導民眾事前關心潮汐和降雨量等氣象預報。

基隆大武崙沙灘前年曾經1天內發生3起溺斃事件，李元治說，北觀處和基市府等單位事後改善現場公告內容，提供注意事項，並規畫救生站跟救生衣借用，這才是政府應該扮演的角色，並有助真正解決問題。

李元治也提醒政府，不能漠視國人從事水域活動缺乏安全概念的問題，與其豎立「水深危險禁止游泳」公告，結果民眾看的時候「自動忽略」，不如提醒民眾下水的時候記得戴輔具。

前年8月在新竹縣峨眉湖，發生有名年輕人跟朋友一起玩SUP，他未穿救生衣，意外落水後溺斃。李元治說，就他了解這名年輕人不會游泳，也不知道玩SUP，有腳繩可以繫在自己身上，這樣子萬一落水，雖然不會游泳，至少還可以順著腳繩拉到板子，那就是很大浮具，不至於溺斃，「可是這個年輕人卻沒有任何安全措施」。

李元治舉騎宣導乘機車戴安全帽，開車要繫安全帶，有效降低車禍死傷為例，認為在告示牌提醒民眾現場的軟硬體設施，比如有提供救生衣或其他浮具，哪怕只是單純的請民眾自備浮具，也是很好的安全概念傳播。

李元治感嘆過去「水深危險禁止游泳」的標語害慘了大家，因為不管是學校或家長，都會禁止下一代去親近水域，大家也就不知道怎麼安全的親近水域。其實像一些平靜的水域，踩不到底的水域，藉由韻律呼吸、抬頭蛙式、基本仰泳都可自救，政府應該向民眾宣導，要在水域安全活動除了帶浮具，也要學會這些動作。

李元治說，現在學校大部分都有安排游泳課，提升下一代的心性，只是教學內容還是在游自由式、游蛙式、游多少公尺，跟一般的科目教學和考試一樣，定一個標準去要求學生，而學會這些東西，跟實際到戶外水域面臨狀況，是不足以應對的。