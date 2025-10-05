影／梧棲浩天宮7天6夜徒步進香 清水警60警力護轎疏導交通

台中梧棲浩天宮今天展開7天6夜徒步進香活動，清水警方動員60名警力護轎及疏導交通，警方呼籲用路人配合疏導。

台中市梧棲區浩天宮「大庄媽」，是海線地區地方信仰中心，遶境活動今天早上起駕，展開7天6夜徒步進香活動，將南下雲林北港朝天宮進香，預計11日回鑾安座，每年啟程時，沿途隨香信徒約3000多人，場面壯觀。

浩天宮進香隊伍啟程後，沿途約有3000人隨香、聲勢浩大，行經路線將由梧棲區梧棲浩天宮起駕，行經舊牌樓右轉臺灣大道慢車道，行經沙鹿陸橋再右轉和平街經中山路、四平街、沙田路等一路南下。

往年進香隊伍陸續起程後，將拉長約1到2公里長，隊伍行台灣大道慢車道上，會影響慢車道沿線交通，為維護用路人安全及進香人員安全，台中市清水警分局出動60人次警力，維護各鸞轎安全，沿線各路口將進行交通疏導或將視車流狀況，彈性實施調撥車道，用路人行經該進香路段時，需配合交通疏導人員指揮，保障用路人及信眾安全與維護交通順暢。清水警方提醒民眾注意隨身重要財物以防遭竊，警方鑾轎安全維護外，也派員於人群中加強巡查。