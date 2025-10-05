高雄男酒吧慶生酒後與友口角 持酒瓶K友警快打部隊出動雙雙被逮
楊姓男子今天清晨在高市七賢二路某酒吧慶生，因喝太多情緒失控，竟持酒瓶攻擊好友蕭姓男子，造成蕭頭、手擦挫傷，警方出動快打部隊到場，將2人帶返所；蕭堅持告傷害，2人另被依違反社維法送辦，一場生日宴讓好友反目成仇。
新興警分局指出，楊姓男子（25歲）今天凌晨在七賢二路酒吧過生日，酒過三巡後，於清晨4時47分情緒失控，其中一名幫他慶生的好友蕭姓男子（25歲）起口角，竟拿酒瓶K蕭男，造成蕭頭、手擦挫傷。
轄區新興警分局中山派出所獲報，指稱有民眾在酒吧打架，出動線上快打警力到場處理；救護員將蕭送醫治療，幸無大礙。
事後蕭男堅持對壽星楊男提告傷害，因2人在公共場所打架，警詢後，另依違反社會秩序維護法移送高雄地檢署偵辦。
