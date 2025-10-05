聽新聞
台中男工業區觸電無生命跡象撿回一命 警知他是家庭支柱秋節送暖
台中市王姓男子在台中工業區工作，今年8月間因作業不慎觸電，一度無呼吸心跳，幸經搶救後撿回一命，警方關懷時得知，王男是家中經濟支柱，因該意外而沒了收入，第六警分局趁中秋節前夕，送上禮盒關懷，也協助申請急難救助金，讓王家可以安心過佳節。
經查，王姓男子（21歲）在台中工業區工作，8月間施工時不慎觸電，送醫前一度無呼吸心跳，幸經醫院全力搶救，恢復生命跡象，讓家屬又驚又喜，不過王男是家中經濟支柱，還得照顧年邁的父親與行動不便的祖父母，該起意外讓王家面臨斷炊危機。
第六分局工業區派出所警員洪佩玲得知後，主動深入了解，發現王家屬低收入戶，生活十分拮据，亟需外界協助，洪將情況回報所長陳靖宣，協助申請急難救助金，通報社會局展開救助。
因中秋節將至，警方也親自到王家送上節日祝福慰問，王男感動直說，「中秋能平安回家，這就是最好的禮物，非常感謝警察和大家的幫忙。」
警方強調，警察不只打擊犯罪，也是民眾最堅強的依靠，期望透過對弱勢家庭的關懷與社會責任，真正做到「守護治安，也守護人心」。
