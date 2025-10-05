快訊

苗栗隨機殺人案被害人傷口又深又大 醫師：怎樣的深仇大恨？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗隨機殺人案見義勇為林姓男子、腹、背部被刺出很大又很深的傷口，手術輸血300、400西西血液搶救，大千醫院團隊之一大千醫院外科部主任馮啟彥詢問「是怎樣的深仇大恨？」令人傻眼。

48歲邱姓男子10月2日在苗栗市區，持水果刀刺傷2名11歲女學童，50歲林男為救渾身是血的2女童，拿起球棒救人，邱男也被砍，送大千醫院，林男右側胸、腹交界處有8至9公分的傷口，背部6公分傷口，右側有大量血胸，醫治後生命徵象穩定，仍在加護病房觀察治療。

馮啟彥表示，當時被急診call去看林姓受害人，真的是傻眼，是怎樣的深仇大恨？胸、腹、背部都被利刃刺出很大又很深的傷口，本來以為只有氣血胸，但是置放胸管後，仍有持續性出血現象，所以到晚上，決定由胸腔外科及一般外科醫師聯手一起介入手術。

術中不僅發現肺臟破裂引發氣血胸，而且因為利刃穿刺很深，橫膈膜及肝臟都有破裂及大量出血現象，一般成人血量5000西西，手術就輸血了3、4000西西，幸虧手術之後，病情已經比較穩定，隔天去巡房時，雖然病人仍插著呼吸器，但已清醒並能說話向醫護致意。

馮啟彥說，很多強暴犯、殺人犯、縱火犯、吸毒者，總是一而再、再而三不停的累犯，然後常被縱容，關了沒多久又被放出來，被放出來後又不停地殘害一般善良百姓，消耗社會成本及醫療資源，他就不懂了，民意代表可以因為一點特支費，重判十幾年，這一類的累犯為何不能判更重，甚至終身監禁，與社會隔絕，不要再出來害人了。

苗栗隨機殺人案見義勇為林姓男子遭刺時，右側有大量血胸，X光片呈現大片白色，與左胸明顯對比。圖／馮啟彥提供
苗栗隨機殺人案見義勇為林姓男子遭刺時，右側有大量血胸，X光片呈現大片白色，與左胸明顯對比。圖／馮啟彥提供

手術 殺人案 醫師

