快訊

iPhone 17 Pro相機升級…「極端條件」畫質卻慘輸OPPO 網怒：比相機還是比AI

中秋連假第二天 注意19塞車地雷路段國5下午1時起高乘載管制

影／中秋連假登山客跌倒骨折 空勤飛南湖山屋救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中秋連假一名女登山客跌倒膝蓋骨折無法行走，空勤總隊今天派黑鷹直升機飛到台中和平南湖山屋救援，將受傷登山客載下山送醫。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天早上接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行台中市和平區南湖山屋48歲華姓女登山客登山途中不慎跌倒，膝蓋開放性骨折無法行走，申請空中救援

派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛李又佑、副駕駛湯承暉、機工長顧一中，消防署特搜隊隊員李法寬、承勳執行。

今天早上6時25分從台中機場起飛，爬升至1萬1000呎定向目標區，抵達目標區，經空偵確認場地及周邊狀況後落地，由特搜隊員評估待救人員狀況並攙扶上機，7時35分台中機場落地卸載傷患，交由救護車後送醫院。

中秋連假一女登山客跌倒膝蓋骨折，空勤直升機今天早上飛南湖山屋救援。圖／空勤總隊提供
中秋連假一女登山客跌倒膝蓋骨折，空勤直升機今天早上飛南湖山屋救援。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 骨折 機場

延伸閱讀

中秋連假第二天 注意19塞車地雷路段國5下午1時起高乘載管制

粉專：哈隆颱風中秋連假後拋物線北轉

中秋連假後天氣變了！下周迎首波東北季風 降雨熱區曝光

中秋連假第2天「出遊與返鄉車潮」齊湧 國道19大易塞路段出爐

相關新聞

苗栗隨機殺人案被害人傷口又深又大 醫師：怎樣的深仇大恨？

苗栗隨機殺人案見義勇為林姓男子、腹、背部被刺出很大又很深的傷口，手術輸血300、400西西血液搶救，大千醫院團隊之一大千...

防溺不能只靠禁止下水 開放水域聯盟：應讓民眾注意水下風險

新北市新店溪粗坑壩事件，讓推動水域解嚴陣營受挫。台灣開放水域聯盟理事長李元治說，政府面對溺水事件，對策常是設「水深危險禁...

影／梧棲浩天宮7天6夜徒步進香 清水警60警力護轎疏導交通

台中梧棲浩天宮今天展開7天6夜徒步進香活動，清水警方動員60名警力護轎及疏導交通，警方呼籲用路人配合疏導。

高雄男酒吧慶生酒後與友口角 持酒瓶K友警快打部隊出動雙雙被逮

楊姓男子今天清晨在高市七賢二路某酒吧慶生，因喝太多情緒失控，竟持酒瓶攻擊好友蕭姓男子，造成蕭頭、手擦挫傷，警方出動快打部...

台中男工業區觸電無生命跡象撿回一命 警知他是家庭支柱秋節送暖

台中市王姓男子在台中工業區工作，今年8月間因作業不慎觸電，一度無呼吸心跳，幸經搶救後撿回一命，警方關懷時得知，王男是家中...

影／中秋連假登山客跌倒骨折 空勤飛南湖山屋救援

中秋連假一名女登山客跌倒膝蓋骨折無法行走，空勤總隊今天派黑鷹直升機飛到台中和平南湖山屋救援，將受傷登山客載下山送醫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。