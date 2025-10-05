影／中秋連假登山客跌倒骨折 空勤飛南湖山屋救援
中秋連假一名女登山客跌倒膝蓋骨折無法行走，空勤總隊今天派黑鷹直升機飛到台中和平南湖山屋救援，將受傷登山客載下山送醫。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天早上接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行台中市和平區南湖山屋48歲華姓女登山客登山途中不慎跌倒，膝蓋開放性骨折無法行走，申請空中救援
派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛李又佑、副駕駛湯承暉、機工長顧一中，消防署特搜隊隊員李法寬、承勳執行。
今天早上6時25分從台中機場起飛，爬升至1萬1000呎定向目標區，抵達目標區，經空偵確認場地及周邊狀況後落地，由特搜隊員評估待救人員狀況並攙扶上機，7時35分台中機場落地卸載傷患，交由救護車後送醫院。
