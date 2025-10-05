聽新聞
越女搭小黃與司機爆衝突 竟怨警冷漠…桃警喊冤

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

2名越南女子本月3日晚間在桃園後火車站搭排班計程車到八德，卻因導航無法定位，前進一段路後遭拒載並討車資，雙方引爆肢體衝突，警到場將受傷女送醫，事後卻遭女子PO文怨警冷漠以待，桃園警分局表示，雙方互控傷害，全案依規定受理。

越南女子PO文說，她是來台工作與學習的越南人，應該同樣享有公平對待的權利。台灣的計程車司機不僅將她們載錯地點，還不斷索取車資，甚至對她們施以言語與肢體暴力，她們哭喊著要報警，卻被警方冷漠對待；她說，可能因為是外國人，讓她不禁要質疑台灣的法律。

越南女的姊姊也PO文表示，事發後陪同兩人驗傷並取得診斷證明，但在派出所做筆錄時，只有她們必須出面，司機卻未同時在場；她質疑警方未積極追查，也未協助調閱車上行車紀錄器，懷疑遭到差別對待。

桃園警分局說明，這起車資糾紛發生在3日晚間7時40分，由於司機搜尋不到越南女子提供的地址，但車已開動，認為女乘客應該要付錢，而女子認為她們還沒到目的地應該不用付錢，雙方吵著吵著就打起來了，然後互控傷害。

警方進一步說明，大樹派出所據報，立刻趕到現場，發現2名分別為25歲及20歲的越南籍女子因頭髮遭到拉扯、身上有擦挫傷，立刻送她們倆去聖保祿醫院驗傷，至於69歲司機的眼睛、嘴角也挨2女粉拳毆打成傷。

警方說，當晚已陪同2女驗傷並完成筆錄，依規定受理報案，司機則於昨晚到案完成筆錄製作，並非有所偏頗。至於女子要求調閱行車紀錄器，由於行車紀錄器屬個人設備，除非交通事故或檢方法院有指揮，警方無權要求司機提供。

至於女子指控警方冷漠對待，原來是其中有名女子近來期滿將離台返國，希望警察能快點協調司機賠錢，讓她能帶著這筆錢盡快返回越南，但因此部分為民事賠償問題，警方表示「愛莫能助」，沒想到會遭到PO網抱怨。

2名越南女子本月3日在桃園後火車站搭上排班計程車，因司機導航找不到地點還索車資，遭2女拒絕，3人打成一團、互控傷害，桃園警分局大樹所員警據報陪2女驗傷後受理報案，卻因無法立刻找出司機賠錢而遭PO網指控冷漠以待。圖為桃園警分局外觀／翻攝自GoogleMap
2名越南女子本月3日在桃園後火車站搭上排班計程車，因司機導航找不到地點還索車資，遭2女拒絕，3人打成一團、互控傷害，桃園警分局大樹所員警據報陪2女驗傷後受理報案，卻因無法立刻找出司機賠錢而遭PO網指控冷漠以待。圖為桃園警分局外觀／翻攝自GoogleMap

