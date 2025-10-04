疑有心臟病史…男子登苗栗關刀山步道 休克昏倒 搶救仍回天乏術
67歲蘇姓男子今天下午在苗栗縣三義、大湖鄉之間的關刀山步道登山，突然休克昏倒，失去生命徵象，消防局接獲通報派員趕往救援，下午4點多將他送達大湖鄉大順醫院搶救，但仍回天乏術，男子有心臟病史，意外死亡原因有待調查釐清。
苗栗縣消防局表示，下午2點02分接獲通報，一名男性登山客關刀山登山步道暈倒，疑似OHCA，消防局派遣大湖、三義兩地消防人員趕往，但因山路崎嶇，現場離登山口還有一段距離，又請求義消支援，救援人員共13人在下午3點5分趕抵，現場有其他山友為男子實施CPR（心肺復甦術），救援人員到場後接手CPR並給氧，花了近1小時以SKED（捲式擔架）將患者運送下山。
蘇姓男子在下午4點21分送達大順醫院，經搶救仍宣告不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言