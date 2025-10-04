疑有心臟病史…男子登苗栗關刀山步道 休克昏倒 搶救仍回天乏術

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

67歲蘇姓男子今天下午在苗栗縣三義、大湖鄉之間的關刀山步道登山，突然休克昏倒，失去生命徵象，消防局接獲通報派員趕往救援，下午4點多將他送達大湖鄉大順醫院搶救，但仍回天乏術，男子有心臟病史，意外死亡原因有待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，下午2點02分接獲通報，一名男性登山客關刀山登山步道暈倒，疑似OHCA，消防局派遣大湖、三義兩地消防人員趕往，但因山路崎嶇，現場離登山口還有一段距離，又請求義消支援，救援人員共13人在下午3點5分趕抵，現場有其他山友為男子實施CPR（心肺復甦術），救援人員到場後接手CPR並給氧，花了近1小時以SKED（捲式擔架）將患者運送下山。

蘇姓男子在下午4點21分送達大順醫院，經搶救仍宣告不治。

67歲蘇姓男子今天下午在苗栗縣三義、大湖鄉之間的關刀山步道登山，突然休克昏倒，失去生命徵象，消防局接獲通報派員趕往救援。圖／苗栗縣消防局提供
