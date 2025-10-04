聽新聞
高雄宮廟轎班衣服遭剪破起衝突 追逐口角一男遭剪刀刺中胸口不治
田姓男子和吳姓男子同為宮廟轎班，今晚6時28分參加高雄大樹區進香活動，返回內坑路宮廟休息時，田男疑嬉鬧中持剪刀剪破吳男等人的衣服，吳男心有不甘，也拿剪刀回敬，2人追逐起口角，吳憤而持剪刀刺了田男胸口一刀，雙方被人架開，田男經送醫宣告不治。
林園警分局調查，34歲吳姓男子和21歲田姓男子，2人都是大寮區內坑路某宮廟的轎班，今晚參加大樹區進香活動後，於晚間6點多一行人返回宮廟休憩。
晚間6時28分許，田男不明原因持剪刀剪破吳男上衣，後又剪破他人的衣服，其中衣服被剪破的吳男也拿剪刀要依樣畫葫蘆，田見狀逃跑，雙方追逐中起口角，吳男追上田後，憤而左手持剪刀朝田的胸口刺了一刀，現場人員見狀將雙方架開，並通報救護車到場。
警消趕抵現場，救護員將奄奄一息的田男送往高雄長庚救治，但仍因傷重宣告不治；警方將吳男逮捕、警詢後，依傷害致死罪移送高雄地檢署偵辦。
