冒名公所推免費課 高屏詐騙粉專猖獗

聯合報／ 記者潘奕言林保光／連線報導

「屏東市公所」近日出現假的臉書粉絲專頁，市府呼籲民眾不要加入不明連結。圖／市公所提供
「屏東市公所」近日出現假的臉書粉絲專頁，市府呼籲民眾不要加入不明連結。圖／市公所提供

屏東市與潮州鎮公所近日均發生「假粉專」冒名宣稱有免費研習課程，誘導民眾加入LINE帳號，再以話術套取資料、要求交易。高雄鳥松區公所日前也發生「詐騙粉專」發布免費課程招生訊息，讓公所疲於澄清。

屏東市長周佳琪說，這類詐騙手法常利用民眾對活動、贈品或熱門話題的好奇心，刻意製造「官方」假象，使人誤以為是市公所活動。但官方活動會透過官網、粉專或新聞稿發布，不會要求加入私人帳號或提供個資，呼籲民眾勿點擊不明連結。

潮州鎮公所主秘王建元表示，屏東多地遭詐團假冒，部分假粉專已報警撤除，疑是集團化操作。刑事警察局南部詐欺偵查中心查出，近來詐團常假冒台電、自來水公司、銀行及電信業者名義發送催繳或兌獎簡訊，誘導民眾進入仿真官網填寫資料、輸入信用卡資訊，再進一步盜刷。

1名林姓警官曾接到自來水公司的催繳簡訊，他跑去水公司查詢，服務人員問他簡訊是不是寫催繳69元，他一看的確是69元，水公司人員表示，已經很多人反映遇詐騙，他們也不勝其煩。

警方與地方政府呼籲，詐團手法日益多變，民眾接獲可疑訊息應先向官方查證或撥打165反詐騙專線，勿輕信連結或提供資料。

