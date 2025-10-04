快訊

大讚比股神強！川普政府入股英特爾 創投家翻數據「股價已大漲50%」

中秋連假後天氣變了！下周迎首波東北季風 降雨熱區曝光

影／疑未依車道規定左轉 路口遭計程車撞「90度翻車」畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市北投區中央北路四段與大度路三段路口，今天晚上發生計程車碰撞事故，19歲蔡姓男子開休旅車疑未依車道規定左轉，與直行的52歲林姓計程車司機發生擦撞，休旅車被攔腰撞上90度側翻大馬路，警方確認無人酒駕，傷者送醫無大礙，事故責任待警方進一步釐清。

北投警方今天晚上7時26分獲報，蔡男駕駛自休旅車沿大度路西往東左轉，行經中央北路四段與大度路三段路口時，一度跟搶快通過路口的計程車發生碰撞，蔡男沒受傷，運將林男與車上一名乘客四肢輕微擦挫傷，經送醫治療後並無大礙。

北投分局指出，初步檢測雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因與責任歸屬，仍有待後續調查釐清，並呼籲，駕駛行經路口應隨時注意車前狀況，並依號誌及標誌行駛，必要時減速慢行，避免類似事故發生，以確保自身及他人交通安全。

台北市北投區今天晚上發生計程車車禍。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天晚上發生計程車車禍。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天晚上發生計程車車禍。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天晚上發生計程車車禍。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天晚上發生計程車車禍。記者翁至成／翻攝
台北市北投區今天晚上發生計程車車禍。記者翁至成／翻攝

計程車司機 休旅車 北市 北投

延伸閱讀

韓籍遊客手機掉計程車 大同警靠「粉色褲」調監視器迅速找回

影／神救援！港男手機遺落計程車超崩潰 烏日警10分鐘尋回趕上登機

谷關往東勢休旅車擦撞路旁休旅車翻覆 車上3人受傷

好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

相關新聞

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

台積電在嘉義科學園區興建的先進封裝廠AP7廠，今天下午5時許再傳工安意外，一輛砂石車下午在故宮大道旁P1&P2土方工程外...

爆炸聲頻傳…花蓮吉安量販店倉儲「火勢猛烈」 10多名員工急疏散

花蓮吉安鄉黃昏市場旁的199生活百貨的鐵皮倉庫，下午起火，現場冒出大量濃煙，且疑有小型瓦斯罐，持續傳出爆炸聲響，消防局出...

小偷隨機開車門！逛台中新光三越車門沒鎖遭竊55萬元 失主：超級誇張

新光三越台中店上月底重新營業，但復業不到1周驚傳竊案。1名男子在臉書發文指，將車子停在百貨地下停車場，因為車門沒關好，被...

影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆！他還駕車撞海巡人員

中秋節前夕黃魚價格飆漲，金門烈嶼鄉羅厝漁港今天清晨1點多爆發漁民為爭釣點互毆事件，一名涉案人右手小指撕裂傷、左手肘擦傷與...

影／疑未依車道規定左轉 路口遭計程車撞「90度翻車」畫面曝

台北市北投區中央北路四段與大度路三段路口，今天晚上發生計程車碰撞事故，19歲蔡姓男子開休旅車疑未依車道規定左轉，與直行的...

屏基醫院新建工地頂樓火警 消防人員1小時內滅火

屏東基督教醫院新建工地頂樓，今天下午5時許發生火警，消防局5時50分接獲報案，派出17車33人前往滅火，於6時45分撲滅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。