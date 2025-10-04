影／疑未依車道規定左轉 路口遭計程車撞「90度翻車」畫面曝

台北市北投區中央北路四段與大度路三段路口，今天晚上發生計程車碰撞事故，19歲蔡姓男子開休旅車疑未依車道規定左轉，與直行的52歲林姓計程車司機發生擦撞，休旅車被攔腰撞上90度側翻大馬路，警方確認無人酒駕，傷者送醫無大礙，事故責任待警方進一步釐清。

北投警方今天晚上7時26分獲報，蔡男駕駛自休旅車沿大度路西往東左轉，行經中央北路四段與大度路三段路口時，一度跟搶快通過路口的計程車發生碰撞，蔡男沒受傷，運將林男與車上一名乘客四肢輕微擦挫傷，經送醫治療後並無大礙。