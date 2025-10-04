影／疑未依車道規定左轉 路口遭計程車撞「90度翻車」畫面曝
台北市北投區中央北路四段與大度路三段路口，今天晚上發生計程車碰撞事故，19歲蔡姓男子開休旅車疑未依車道規定左轉，與直行的52歲林姓計程車司機發生擦撞，休旅車被攔腰撞上90度側翻大馬路，警方確認無人酒駕，傷者送醫無大礙，事故責任待警方進一步釐清。
北投警方今天晚上7時26分獲報，蔡男駕駛自休旅車沿大度路西往東左轉，行經中央北路四段與大度路三段路口時，一度跟搶快通過路口的計程車發生碰撞，蔡男沒受傷，運將林男與車上一名乘客四肢輕微擦挫傷，經送醫治療後並無大礙。
北投分局指出，初步檢測雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因與責任歸屬，仍有待後續調查釐清，並呼籲，駕駛行經路口應隨時注意車前狀況，並依號誌及標誌行駛，必要時減速慢行，避免類似事故發生，以確保自身及他人交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言