獨攀麟趾山驚魂 他突喊胸悶昏迷…15人搶救7次電擊救不回

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

51歲張姓男子今天上午獨自攀登麟趾山時突感胸悶、無法行走，隨後失去意識。南投縣消防局、玉山國家公園管理處及保七總隊跨機關動員15人入山救援，歷經4小時合力將病患脫困送醫搶救，可惜仍宣告不治。

南投縣消防局表示，張男清晨8時從信義鄉塔塔加停車場出發，獨攀麟趾山，上午11時47分在鞍部往鹿林山約600公尺的黑水塘附近突發不適，打119求助。

消防局第三大隊立即啟動山域救援機制，出動玉山分隊警義消10人、救護車與勤務車前往，並獲玉管處塔塔加管理站3人及保七第六大隊塔塔加小隊2名警員支援，合計15人投入救援。

中午12時56分，玉管處人員率先接觸病患，張男仍能言語但主訴胸悶想吐；不料下午1時12分突然昏迷、無呼吸脈搏，2名具醫護背景熱心山友立即實施CPR。13時27分排雲管理站人員攜帶AED抵達，輪番電擊7至8次；13時40分玉山分隊救護人員趕抵，立即建立呼吸道、給氧並使用自動心肺復甦機持續搶救。

14時14分，病患以籃式擔架及輕型推輪車下撤至救護車處後送竹山秀傳醫院；14時40分於台21線同富隧道口接駁後，救護員再施打腎上腺素急救藥物，病患於16時08分抵院。院方全力搶救後，仍於稍晚宣告不治。

消防局指出，救援過程中各單位緊密合作，展現高度效率與專業精神。並呼籲山友登山前務必做好身體狀況評估與安全準備，攜帶應急藥品並盡量結伴同行；若遇突發狀況，應立即撥打119求助並冷靜提供正確位置，才能爭取黃金救援時間。

張姓山友獨攀麟趾山身體不適，雖經消防局、玉管處、熱心山友接力搶救送醫，仍告不治。圖／南投縣消防局提供
張姓山友獨攀麟趾山身體不適，雖經消防局、玉管處、熱心山友接力搶救送醫，仍告不治。圖／南投縣消防局提供
張姓山友獨攀麟趾山身體不適，雖經消防局、玉管處、熱心山友接力搶救送醫，仍告不治。圖／南投縣消防局提供
張姓山友獨攀麟趾山身體不適，雖經消防局、玉管處、熱心山友接力搶救送醫，仍告不治。圖／南投縣消防局提供

