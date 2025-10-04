快訊

爆炸聲頻傳…花蓮吉安量販店倉儲「火勢猛烈」 10多名員工急疏散

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉黃昏市場旁的199生活百貨的鐵皮倉庫，下午起火，現場冒出大量濃煙，且疑有小型瓦斯罐，持續傳出爆炸聲響，消防局出動大批人車，連花蓮航空站特殊消防車也趕到現場灌救，下午4時許獲得控制，幸好店長第一時間疏散10多名工作人員，沒有人受傷。

位於吉安鄉吉興一街巷弄內的199倉儲，昨天下午近3時冒出大量白煙，連花蓮市區都看得到，花蓮縣消防局獲報，派出多個分隊70多名消防人員及義消、18輛救災車輛趕往現場，吉安鄉長游淑貞也到場關切。

游淑貞說，現場是199量販店的倉儲，存放許多易燃的雜貨與物資，且可能有小型瓦斯罐，不時聽到爆炸聲響。她相當關心倉儲人員安全，確認都已離開了，放下心來。

花蓮縣消防局副局長李龍聖到場指揮救災，他表示，倉庫範圍超過2000坪，救災人員採3、4面射水防護，這次調度18輛消防車滅火，包含一輛花蓮航空站的特殊消防車，配備高容量泡沫與水系統，及專用的救援工具等，火勢在下午4時許獲得控制。

花蓮縣吉安鄉黃昏市場旁199量販店鐵皮倉庫,下午起火,冒出大量白煙。圖/民眾提供
花蓮縣吉安鄉黃昏市場旁199量販店鐵皮倉庫，下午起火，冒出大量白煙。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉黃昏市場旁199量販店鐵皮倉庫，下午起火，冒出大量白煙。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉黃昏市場旁199量販店鐵皮倉庫，下午起火，冒出大量白煙。圖／民眾提供

花蓮 吉安 爆炸 量販店

