聽新聞
0:00 / 0:00
爆炸聲頻傳…花蓮吉安量販店倉儲「火勢猛烈」 10多名員工急疏散
花蓮吉安鄉黃昏市場旁的199生活百貨的鐵皮倉庫，下午起火，現場冒出大量濃煙，且疑有小型瓦斯罐，持續傳出爆炸聲響，消防局出動大批人車，連花蓮航空站特殊消防車也趕到現場灌救，下午4時許獲得控制，幸好店長第一時間疏散10多名工作人員，沒有人受傷。
位於吉安鄉吉興一街巷弄內的199倉儲，昨天下午近3時冒出大量白煙，連花蓮市區都看得到，花蓮縣消防局獲報，派出多個分隊70多名消防人員及義消、18輛救災車輛趕往現場，吉安鄉長游淑貞也到場關切。
游淑貞說，現場是199量販店的倉儲，存放許多易燃的雜貨與物資，且可能有小型瓦斯罐，不時聽到爆炸聲響。她相當關心倉儲人員安全，確認都已離開了，放下心來。
花蓮縣消防局副局長李龍聖到場指揮救災，他表示，倉庫範圍超過2000坪，救災人員採3、4面射水防護，這次調度18輛消防車滅火，包含一輛花蓮航空站的特殊消防車，配備高容量泡沫與水系統，及專用的救援工具等，火勢在下午4時許獲得控制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言