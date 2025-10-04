爆炸聲頻傳…花蓮吉安量販店倉儲「火勢猛烈」 10多名員工急疏散

花蓮吉安鄉黃昏市場旁的199生活百貨的鐵皮倉庫，下午起火，現場冒出大量濃煙，且疑有小型瓦斯罐，持續傳出爆炸聲響，消防局出動大批人車，連花蓮航空站特殊消防車也趕到現場灌救，下午4時許獲得控制，幸好店長第一時間疏散10多名工作人員，沒有人受傷。

位於吉安鄉吉興一街巷弄內的199倉儲，昨天下午近3時冒出大量白煙，連花蓮市區都看得到，花蓮縣消防局獲報，派出多個分隊70多名消防人員及義消、18輛救災車輛趕往現場，吉安鄉長游淑貞也到場關切。

游淑貞說，現場是199量販店的倉儲，存放許多易燃的雜貨與物資，且可能有小型瓦斯罐，不時聽到爆炸聲響。她相當關心倉儲人員安全，確認都已離開了，放下心來。